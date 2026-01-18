伊藤英明、ブレイク前の“別の名前”を明かす 有名俳優の運転手を務めたことも
俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54 ※関西ローカル）に出演し、“別名”で活動していた時代を明かした。
【写真】伊藤英明、大阪でアウディを運転 助手席に浜田雅功
番組では、伊藤がダウンタウン・浜田雅功とドライブしながら、質問に答えた。伊藤は、1993年に「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」がきっかけで芸能界入り。最初の事務所では「（所属していた）石黒賢さんの運転手をちょっとやらせてもらった」と明かした。
その後、別の事務所となり「その時は、伊藤英明じゃなくて『阿部純大』という名前で」活動していたという。サントリー・オールドのCMなどに出演した。「その事務所はずっと給料をくれた」と言う一方で、仕事は「アポなしのあいさつ回り」。「気持ち的にも申し訳ないし、自由がない」とも感じ、「阿部純大」時代をやめたと告白した。
親に仕送りなどで迷惑をかけたくないとバイトに励み、「はつり」の仕事をした時期もあったという。「明治神宮…、はつりって、壊して解体して、ガラ運びとか、そういうので生計を立てて」と回顧。
そして、ある時、先輩に連れられて行った焼肉屋で、20年以上所属することになった事務所の社長にスカウトされた。「22（歳）の時かな」と振り返った。
同番組は、TVerで1月24日午後1時53分まで見逃し配信。
