　「BCNランキング」2026年1月5日〜11日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　PIXPRO FZ55 ブラック

FZ55(BK)（KODAK）

2位　PIXPRO C1 ブラック

C1(BK)（KODAK）

3位　PowerShot SX740 HS シルバー

PSSX740HS(SL)（キヤノン）

4位　PowerShot SX740 HS ブラック

PSSX740HS(BK)（キヤノン）

5位　PIXPRO C1 ブラウン

C1(BN)（KODAK）

6位　IXY 650 m シルバー

IXY650M(SL)（キヤノン）

7位　デジタルカメラ ブラック

KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）

8位　IXY 650 m ブラック

IXY650M(BK)（キヤノン）

9位　instax mini Evo Black

instax mini Evo Black（富士フイルム）

10位　PIXPRO WPZ2

WPZ2（KODAK）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。