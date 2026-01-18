サメの皮を使った犬用のライダースジャケット「サメジャン」

宮城県気仙沼市は東北有数の漁業のまちで、サメの水揚げ量が全国トップだ。加工品で有名なフカヒレの製造販売を手がける「石渡商店」は、余すところなくサメを使いたいと、さまざまな製品開発に取り組んでいる。最近作ったのは皮を使った犬用のライダースジャケット「サメジャン」。ワン！ダフルなその着心地は―。（共同通信＝大石祐華）

モデル犬の白い毛並みに黒い光沢が映える。生地はしなやかで動きを邪魔せず、傷や汚れ、水に強いのが特徴だ。スタッズ（びょう）やサメの刺しゅうが入ったタイプがあり、製造した石渡久師代表取締役（44）は「目立つこと間違いなし」と太鼓判を押す。

1957年創業の同社は、2011年の東日本大震災による津波で工場が全壊した。だが「フカヒレは気仙沼の産物。再建することで周りの人を勇気づけられるのでは」と翌年10月、工場再建にこぎ着けた。

フカヒレの製造に使用するのはヒレ部分で、魚体の10％程度しかない。復興に向けて「サメを極めてまちを盛り上げたい」と、石渡さんの探究心が燃え上がった。

まず目を付けたのは、加工業者に無償で提供してきた肉の部分だ。高タンパク、低脂質でコラーゲンなども豊富。愛犬の食いつきがよいことから着想して、ペットフードの製造、販売事業に乗り出した。

複数の大学に協力を得て研究を重ね、独特のアンモニア臭を軽減させる方法を確立。23年に発売した犬用おやつは無添加で、人間の食べ物と同基準の品質管理で製造している。

そして今回、クラウドファンディング（CF）の返礼品で犬の総合栄養食とサメジャンなどを製作した。小型犬から大型犬まで受注生産で14サイズを用意している。CFは2026年1月28日まで。

「サメの命を最大限に活用して付加価値を上げることが、供養になる」と石渡さん。商品開発はまだまだ続く。

