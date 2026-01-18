立憲民主党新潟県連は１７日、新潟市中央区で常任幹事会を開き、立民と公明党が新党「中道改革連合」を結成した経緯や今後の手続きを確認した。

会議終了後、報道陣の取材に応じた衆院議員からは、新党参加に前向きな発言も聞かれた。

常任幹事会には、県選出の衆院議員５人のうち４人と地方議員らが出席。冒頭のみ報道陣に公開された。

県連代表の西村智奈美氏は冒頭、新党に関して「初めて話をする。ご心配をおかけしたことをおわびしたい」と述べた。新党結成の経緯を説明し、「衆院議員は２０日までに全員離党し、新党に入党届を出す」と立民としての方針を伝えた。

終了後、取材に応じた米山隆一氏は今後の見通しについて、「参加することがより良い政治の実現であろう。参加の方向で進めている」と明言。菊田真紀子氏も「新党でみんなと戦いたいという気持ちがある」と前向きな意向を示した上で「支援者に説明し、正式表明したい」と述べた。一方、黒岩宇洋氏は「（新党参加は）個々の判断になるので、きっちりと吟味する」と述べるにとどめた。１８日以降、地域の後援会や選対を開いて協議するという。

また、西村氏は１６日に公明党県本部に市村浩二代表を訪ねたことに触れ、「頑張っていこうという思いは共有できた」と語った。

衆院選では、新党名の浸透が課題になる。菊田氏は「昭和の香りぷんぷんだ。若者や女性が共感できる名前だったらよかったのに」と残念がった。他方、米山氏は「多くの事務作業が二つの団体（立民と新党）で生じる。地方組織の役員も決まっていない」と課題が山積みとの認識を示した。