干支モチーフが可愛いぃーーー♡【スタバ】嬉しいドリンクチケット付き！「新作グッズ」

ちょっとした感謝の気持ちを伝えるのにぴったりな【スターバックス】のギフト。コーヒーセットやタンブラーなど多彩なラインナップの中から、今回は干支デザインのドリンクチケット付きギフトカードをピックアップしました。メッセージを添えられるのも魅力です。早期終売の可能性が高いので、欲しいと思ったら早めGETがおすすめ。

開運アイテム！？ 馬の衣装を着たベアリスタがキュート

白い毛並みの着ぐるみがベアリスタの可愛らしさを引きたて、松や梅、だるまなど縁起物のイラストが描かれた「ニューイヤービバレッジカードギフト（ドリンクチケット付）」。年のはじめのギフトとして、喜んでもらえるかも！ 価格は\750（税込）。

上品デザインが◎ 取引先や目上の人にも

シーンや相手を選ばずに使いやすそうな「ニューイヤービバレッジカードうま（ドリンクチケット付）」\750（税込）。メッセージカードに一言添えれば、想いもしっかり伝えられそう。封筒がセットなのも嬉しいポイントです。

【スタバ】のギフトアイテムは、季節ごとにデザインが変わり続々と新作が登場します。ぜひチェックして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aista125様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N