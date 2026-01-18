女優の内田理央が17日、自身のインスタグラムを更新。仕事終わりにカフェでくつろぐ姿を投稿した。



【写真】彼女に見つめられてるみたい オシャレなカフェでたたずむ姿 ソーセージがデカッ

「今日は朝早くに撮影が終わったので、 近くのカフェでマネージャーさんとパンケーキ」と記した内田。テーブルにはカリカリのベーコンやソーセージがのった、おしゃれなプレートが。両手で頬づえをつく姿は彼女目線。グレーのトップスに、胸元のアクセサリーがのぞくコーデもシンプルながらセンスあふれる。



「久しぶりにゆったりした時間を過ごせたよ。 こういう時間が大事」とつづり、ファンにも「みんなも素敵な週末をお過ごしください」とメッセージ。



フォロワーからは「パンケーキ美味しそう」「ご褒美めしですね」「オフショットがお綺麗すぎます！」「めっちゃ可愛い だーりおも素敵な週末を」との声が届いていた。



内田は15日には「昨年、初めてハワイ島に行ってきました」と投稿し、「光の反射でオーラが写ると言われる洞窟」での神秘的な写真や美しい星空の下でパーカ姿で手を振るショットなどをアップしている。



（よろず～ニュース編集部）