ニューヨーク・ポスト紙は17日（日本時間18日）、ブルージェイズがドジャースと4年総額2億4000万ドル（約380億円）の短期契約を結んだカイル・タッカー外野手（29）に対し、10年総額3億5000万ドル（約554億円）の長期契約を提示していたと報じた。

ブルージェイズの提示額は、総額でドジャースの契約を1億1000万ドル（約174億円）も上回っており、仮に合意していればMLB史上7番目の高額契約となっていた。また球団史上でも、昨年4月にウラジーミル・ゲレロが結んだ14年総額5億ドルに次ぐ、2番目の大型契約だった。

当初、タッカーが求めていると見られていた長期契約を正式に提示したのはブルージェイズだけだったとされる。ブルージェイズにとって、タッカーをドジャースに奪われたことは、2023年オフの大谷翔平、24年オフの佐々木朗希に続く大きな痛手となった。

舞台裏での因縁は、昨年10月に両チームが激突し、第7戦までもつれたワールドシリーズで頂点に達し、ドジャースが2連覇を果たす結果となった。タッカーは今年4月6日（同7日）からの3連戦で、ドジャースの一員としてロジャーズ・センターのグラウンドに立つことになる。