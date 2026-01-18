¡Ö¥Þ¥à¥·ºä¡×¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡Ö¥Ï¥¥ê¥¢¥ê¡×¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¸¦µæ¤Î¤¿¤á¼«Ê¢16Ëü±ß¡¢¥¢¥ê¤ËÃí¤°¾ðÇ®¤ÎÀµÂÎ
¸¦µæ¼Ô¤È¤¤¤¦¤È¡¢Âç³Ø¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¥¢¥ê¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ëÂ¼¾åµ®¹°»á¤Ï¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ËèÄ«¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ê¸¦µæ¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÆÃ¼ì¡É¤Ê½¬´·¤È¤Ï¡Ä¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢²¬»³Íý²ÊÂç³ØÍý³ØÉôÆ°Êª³Ø²Ê¶µ¼ø¤ÎÂ¼¾åµ®¹°¡Ø¥¢¥êÀèÀ¸¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¥¢¥ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡ËèÆü¤ÎÆü²Ý¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÄÌ¶Ð¤ÈÍÕ¤Ã¤ÑºÎ¤ê
ËèÄ«8»þ30Ê¬¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤ËÃ»¥Ñ¥ó¡¢Â¸µ¤Ï¥ï¥é¡¼¥Á¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ç²È¤ò½Ð¤ë¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î½¬´·¤À¤±¤ì¤É¡¢Âç³Ø±¡À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é30Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¾ï¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê±«¤ÎÆü¤ÏÊâ¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Å¾¼Ö¤À¡Ë¡£
¥ï¥é¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³»³³ÙÌ±Â²¥é¥é¥à¥ê¡Ê¥¿¥é¥Õ¥Þ¥éÂ²¡Ë¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥À¥ë¤Î¤³¤È¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÍÑ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥ï¥é¡¼¥Á¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥Ó¥Ö¥é¥à¥·¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÅÐ»³·¤¤ÎÊä¶¯ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÉý¤¬¶ËÃ¼¤Ë¹¤¤ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥é¡¼¥Á¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ½Ð¹ç¤Ã¤¿Â¤¬ÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤Íú¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¹ç¤ï¤Ê¤¤´ûÀ½¤Î·¤¤ËÂ¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊËÍ¤ÎÂ¤Î¾®»Ø¤Ï¾ï¤Ë·¤¤Ë°µÇ÷¤µ¤ì¡¢ÄÞ¤¬¾å¤Ë¤·¤«¿¤Ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥é¡¼¥Á¤È½Ð¹ç¤¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²òÊü¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
°ÊÍè¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ò½ü¤¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¥ï¥é¡¼¥Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â²ÈÂ²¤È¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤â¥ï¥é¡¼¥Á¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤â¥ï¥é¡¼¥Á¡£³Ø²ñ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤â¥ï¥é¡¼¥Á¤À¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ý¡¼¥¿¥ëZ¡Ù¤Ç¥é¥é¥à¥ê¤Ï»³¤Ç¤â¥ï¥é¡¼¥Á¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤â¥ï¥é¡¼¥Á¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢2017Ç¯º¢¤«¤é¥ï¥é¡¼¥Á¤òÍú¤¤¤Æ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶å½£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÄÌ¶Ð¤ò½µ°ì¤Ç¤Ï¤¸¤á¡¢2019Ç¯¤ÎÊ¡²¬¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö´°Áö¡£2023Ç¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÁð¸¶¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â¥ï¥é¡¼¥Á¤Ï¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÁð¸¶¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ßÄù¤á¡¢ËÍ¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯Á°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢¡ºä¤À¤é¤±¤Î²á¹ó¥é¥óÄÌ¶Ð
Ã±¿ÈÉëÇ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡£¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ë²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Þ¤Ç¤Ï2¡¦3¥¥í¤Û¤É¡£µ÷Î¥¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³Ø¹»¤ËÅþÃå¤¹¤ë¼êÁ°¤ËµÞ¤Êºä¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Þ¥à¥·ºä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Îºä¤Ï¡¢µÞ¸ûÇÛ¡ÊºÇÂç¼ÐÅÙ30ÅÙ¡Ë¤Ê¤¦¤¨¤Ë¥Ø¥¢¥Ô¥ó¥«¡¼¥Ö¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¥Ð¥¹¤â»þÂ®15¥¥íÄøÅÙ¤·¤«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Î¾å¤êºä¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤Ê¤¤¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ç¾Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ³Ø¥Ð¥¹¤È¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÅÐ¤ë¥Ð¥¹¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤«Áö¤ì¤Ê¤¤¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÄÌ¶Ð¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÓÃæ¡¢´ó¤êÆ»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡£Ä«¤ÎºÎ¤ì¤¿¤ÆÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¡¢Âç³Ø¤Ë¤¤¤ë¥Ï¥¥ê¥¢¥ê¤¿¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤À¡£
¥Ï¥¥ê¥¢¥ê¤¬¹¥¤à¡Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¥Î¥³¤¬¹¥¤à¡ËÍÕ¤Ã¤Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥Ð¤ä¥®¥·¥®¥·¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥å¥¦»À¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿¢Êª¤¬º£¤Î¤È¤³¤í¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤À¡£°ÊÁ°¡¢¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¥¯¥ê¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç·ù¤¤¤Ê¿¢Êª¤Ï¥µ¥¯¥é¤È¥Ä¥Ä¥¸¡£¥µ¥¯¥é¤ÎÍÕ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëË§¹áÀ®Ê¬¡ÊºùÌß¤Î¤¢¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Î¤â¤È¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥Þ¥ê¥ó¡×¡¢¥Ä¥Ä¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ù¥ó¥Ä¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¡×¤¬·ù¤¤¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¤É¤³¤Ç²¿¤¬ºÎ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1¤«½ê¤«¤éÂçÎÌ¤ËºÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Âð¤«¤é³Ø¹»¤Î´Ö¤Ç²¿¤«½ê¤«à¼ý³Ï¥Ý¥¤¥ó¥Èá¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤ë¡£Áð´¢¤ê¤äÑòÄê¤Î¶È¼Ô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¤À¤¬»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢²¬»³Íý²ÊÂç³ØÍý³ØÉôÆ°Êª³Ø²Ê¶µ¼ø¤ÎÂ¼¾åµ®¹°¡Ø¥¢¥êÀèÀ¸¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¥¢¥ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËèÄ«8»þ30Ê¬¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤ËÃ»¥Ñ¥ó¡¢Â¸µ¤Ï¥ï¥é¡¼¥Á¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ç²È¤ò½Ð¤ë¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¤Î½¬´·¤À¤±¤ì¤É¡¢Âç³Ø±¡À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é30Ç¯¤¢¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¾ï¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê±«¤ÎÆü¤ÏÊâ¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¼«Å¾¼Ö¤À¡Ë¡£
¥ï¥é¡¼¥Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³»³³ÙÌ±Â²¥é¥é¥à¥ê¡Ê¥¿¥é¥Õ¥Þ¥éÂ²¡Ë¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥À¥ë¤Î¤³¤È¤À¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÍÑ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥ï¥é¡¼¥Á¤âÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥Ó¥Ö¥é¥à¥·¡¼¥È¤È¤¤¤¦ÅÐ»³·¤¤ÎÊä¶¯ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÉý¤¬¶ËÃ¼¤Ë¹¤¤ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ï¥é¡¼¥Á¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ½Ð¹ç¤Ã¤¿Â¤¬ÄË¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤Íú¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¹ç¤ï¤Ê¤¤´ûÀ½¤Î·¤¤ËÂ¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤ÊËÍ¤ÎÂ¤Î¾®»Ø¤Ï¾ï¤Ë·¤¤Ë°µÇ÷¤µ¤ì¡¢ÄÞ¤¬¾å¤Ë¤·¤«¿¤Ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥é¡¼¥Á¤È½Ð¹ç¤¤¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²òÊü¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
°ÊÍè¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ò½ü¤¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¥ï¥é¡¼¥Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤â²ÈÂ²¤È¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤â¥ï¥é¡¼¥Á¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤â¥ï¥é¡¼¥Á¡£³Ø²ñ¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤â¥ï¥é¡¼¥Á¤À¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ý¡¼¥¿¥ëZ¡Ù¤Ç¥é¥é¥à¥ê¤Ï»³¤Ç¤â¥ï¥é¡¼¥Á¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤â¥ï¥é¡¼¥Á¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢2017Ç¯º¢¤«¤é¥ï¥é¡¼¥Á¤òÍú¤¤¤Æ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶å½£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÄÌ¶Ð¤ò½µ°ì¤Ç¤Ï¤¸¤á¡¢2019Ç¯¤ÎÊ¡²¬¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢Ìµ»ö´°Áö¡£2023Ç¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÁð¸¶¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â¥ï¥é¡¼¥Á¤Ï¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÁð¸¶¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ßÄù¤á¡¢ËÍ¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯Á°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢¡ºä¤À¤é¤±¤Î²á¹ó¥é¥óÄÌ¶Ð
Ã±¿ÈÉëÇ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡£¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ë²¬»³Íý²ÊÂç³Ø¤Þ¤Ç¤Ï2¡¦3¥¥í¤Û¤É¡£µ÷Î¥¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³Ø¹»¤ËÅþÃå¤¹¤ë¼êÁ°¤ËµÞ¤Êºä¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥Þ¥à¥·ºä¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤Îºä¤Ï¡¢µÞ¸ûÇÛ¡ÊºÇÂç¼ÐÅÙ30ÅÙ¡Ë¤Ê¤¦¤¨¤Ë¥Ø¥¢¥Ô¥ó¥«¡¼¥Ö¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢¥Ð¥¹¤â»þÂ®15¥¥íÄøÅÙ¤·¤«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Î¾å¤êºä¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤Ê¤¤¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ç¾Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ³Ø¥Ð¥¹¤È¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÅÐ¤ë¥Ð¥¹¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤«Áö¤ì¤Ê¤¤¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÄÌ¶Ð¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÓÃæ¡¢´ó¤êÆ»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¡£Ä«¤ÎºÎ¤ì¤¿¤ÆÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¡¢Âç³Ø¤Ë¤¤¤ë¥Ï¥¥ê¥¢¥ê¤¿¤Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤À¡£
¥Ï¥¥ê¥¢¥ê¤¬¹¥¤à¡Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¥Î¥³¤¬¹¥¤à¡ËÍÕ¤Ã¤Ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¤¥Ð¤ä¥®¥·¥®¥·¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥å¥¦»À¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿¢Êª¤¬º£¤Î¤È¤³¤í¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤À¡£°ÊÁ°¡¢¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¥¯¥ê¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç·ù¤¤¤Ê¿¢Êª¤Ï¥µ¥¯¥é¤È¥Ä¥Ä¥¸¡£¥µ¥¯¥é¤ÎÍÕ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëË§¹áÀ®Ê¬¡ÊºùÌß¤Î¤¢¤Î¤Ë¤ª¤¤¤Î¤â¤È¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥Þ¥ê¥ó¡×¡¢¥Ä¥Ä¥¸¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ù¥ó¥Ä¥¢¥ë¥Ç¥Ò¥É¡×¤¬·ù¤¤¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¤É¤³¤Ç²¿¤¬ºÎ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1¤«½ê¤«¤éÂçÎÌ¤ËºÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼«Âð¤«¤é³Ø¹»¤Î´Ö¤Ç²¿¤«½ê¤«à¼ý³Ï¥Ý¥¤¥ó¥Èá¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤ë¡£Áð´¢¤ê¤äÑòÄê¤Î¶È¼Ô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¤À¤¬»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£