『ゼルダ』『ドラクエ』『悪魔城ドラキュラ』の共通点は？ 2026年は周年タイトル大豊作
―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］―
◆アニバーサリーイヤーの名作シリーズ
たとえヒットしても1、2作で終わってしまうタイトルがある一方で、長年ファンに愛され続けるシリーズもあります。長寿ブランドといえば、○○周年のアニバーサリーイヤー。2026年はどのようなタイトルが節目を迎えるのでしょうか？ まずは40周年から見ていきましょう！
◆2026年に40周年を迎えるタイトル3選
●『ゼルダの伝説』
（1986年2月21日発売）
ディスクシステム／任天堂
ファミコンの周辺機器として発売された「ファミリーコンピュータ ディスクシステム」も今年で40周年。もちろんディスクシステムのローンチタイトルだった『ゼルダの伝説』も誕生から40年が経ちます。
ディスクシステムはファミコンに比べてグラフィックの発色がキレイで、『ゼルダの伝説』の映画のようなオープニングにワクワクしたのを覚えています。クリアしたあとに待ち受ける「裏ゼルダ」も衝撃でした。
今のところ、公式では特に40周年に関してのアナウンスはありませんが、2027年5月には宮本茂さんも共同プロデューサーとして参加する実写映画の公開も控えており、今年も『ゼルダ』の動きから目が離せません。
●『ドラゴンクエスト』
（1986年5月27日発売）
ファミコン／エニックス
初代『ドラゴンクエスト』がファミコンで発売されたのは1986年5月。当時はRPGというジャンルはほとんど知られておらず、まさに『ドラゴンクエスト』がジャンルの伝道師となりました。「R.P.G」をバンダイが商標登録していたこともあってか、一時期「ロープレ」という呼び方もありましたね。
今年の年明けには、公式宣伝アカウントが40周年記念のエンブレムとともに、「様々な発表を控えておりますのでみなさま楽しみにお待ちください」とXに投稿しています。発売日未定の最新作『ドラゴンクエストXII 選ばれし運命の炎』関連の情報が待たれます。
●『悪魔城ドラキュラ』
（1986年9月26日発売）
ディスクシステム／コナミ
ディスクシステム向けソフトとして『悪魔城ドラキュラ』が発売されたのは1986年9月。ゴシックホラーの世界観、ムチという武器の格好良さ、荘厳ながらロックの熱さを持ったBGM……と大人っぽさ満載。海外でもNESソフト『Castlevania（キャッスルヴァニア）』として人気を博しました。
まだ40周年イベントに関しての発表はありませんが、コナミグループ創業50周年の2019年には初期の代表作8タイトルをセットにした『悪魔城ドラキュラ アニバーサリーコレクション』が発売されました。今年も何かありそうな予感がします。
そのほか、主な40周年タイトルとしては、ファミコン初の2メガカセット『がんばれゴエモン!からくり道中』（1986年7月30日／コナミ）、美少女アクションの走り『ワルキューレの冒険 時の鍵伝説』（1986年8月1日／ナムコ）、主人公サムスの正体が話題となった『メトロイド』（1986年8月6日／任天堂）、シンプルながら野球の走攻守を再現した『プロ野球ファミリースタジアム』（1986年12月10日／ナムコ）などがあります。
◆2026年に30周年を迎えるタイトル3選
●『ポケットモンスター』
（『ポケットモンスター赤・緑』1996年2月27日発売）
ゲームボーイ／任天堂
約6年の開発期間を経て1996年にゲームボーイで発売されたのが『ポケットモンスター赤・緑』。収集したポケモンを交換できるシステムが受け、終わりかけていたゲームボーイ市場の救世主となりました。
今では押しも押されもせぬ世界的IPとなった『ポケモン』。今年2月5日には初の屋外型常設施設「ポケパーク カントー」がよみうりランド園内に開業します。公式YouTubeチャンネルでも「ポケモン30周年、はじまる（2026.02.27）」と題した予告ショート動画が1月1日に公開され、2026年はさらに攻めの1年になりそう！
