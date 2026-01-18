『リブート』第1話 妻殺しの汚名を着せられた男が“顔を変えて”真実を追う
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第1話が、18日に放送される。
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
■第1話のあらすじ
ハヤセ洋菓子店を営む早瀬陸は家族を愛する心優しいパティシエ。2年半前に妻・夏海（山口紗弥加）が前触れもなく失踪し、息子の拓海（矢崎滉）と母の良子（原田美枝子）とともに帰りを待ち続けている。しかし、その希望は突如絶たれる。店にやって来た捜査一課の刑事・儀堂歩（鈴木亮平）から山中で白骨化遺体が発見されたと知らされ、検視の結果、遺体は妻だと断定されたのだ。
葬儀の最中、早瀬は夏海が勤めていたゴーシックスコーポレーションの顧問弁護士・海江田勇（酒向芳）から不可解な質問を受ける。ゴーシックスコーポレーションはホテルや飲食業を営む会社だが、代表の合六亘（北村有起哉）は裏の顔を持ち、儀堂ともつながりがある。葬儀場には合六の部下・冬橋航（永瀬廉）と財務担当・幸後一香（戸田恵梨香）の姿もあった。
悲しみに追い打ちをかけるように、捜査一課の刑事・足立翼（蒔田彩珠）らが夏海のパソコンなどを押収。そして、ある証拠から早瀬に妻殺しの容疑がかけられてしまう。
最愛の妻を亡くした上に警察から追われる身となった早瀬は、一香から、儀堂に顔を変えて生きるリブート（再起動）を提案される。妻殺しの真犯人を探すため、家族と過去を捨てて儀堂になりすます早瀬（鈴木亮平）。しかし、儀堂には監察官・真北正親（伊藤英明）の執拗な監視が待っていて…。
