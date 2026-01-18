おばあちゃんとわんこの微笑ましい再会シーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万2000回再生を突破し、「喜びすぎててかわいい」「ニコニコ笑顔でたまらない」「ウルウルしてしまう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：半年ぶりに実家に帰省し『大好きなおばあちゃん』と再会した犬→お互いの反応が『尊すぎる』】

半年ぶりに実家に帰省

YouTubeチャンネル「ポメラニアンのマヨちゃんねる」では、ポメラニアンのマヨちゃんのかわいい姿を紹介しています。冬休みのこと。飼い主さんは、マヨちゃんを連れて実家に帰省することにしました。帰省するのは半年ぶりだったそうです。

連休のたびに帰省しているため、マヨちゃんは勝手知ったる様子。キャリーを出すと、嬉しそうに自分から入ったといいます。新幹線での移動も慣れたものです。マヨちゃんは、キャリーの中で静かに到着を待っていたそうです。

実は、マヨちゃんは大のおばあちゃんっ子。実家で暮らすおばあちゃんに会えるのが楽しみで仕方ない様子だったとか。

おばあちゃんと再会したら…

そして、実家に到着すると…。マヨちゃんは、家に入った途端、一目散におばあちゃんの元へ！！廊下を全速力で駆け抜け、両手を広げて歓迎するおばあちゃんに飛び込んだといいます。

一方、おばあちゃんもマヨちゃんのことがかわいくて仕方ないようです。嬉しくてぺちゃんこになるマヨちゃんに視線を合わせて、半年ぶりの再会を喜び合ったとか。あまりに微笑ましい2人の再会に、思わず涙腺がゆるみます…♡

お互いの反応が微笑ましい♡

おばあちゃんは、マヨちゃんのためにリンゴを切ってくれたそうです。おばあちゃんの足元で、まるで子供のようにピョンピョン跳ねて喜ぶマヨちゃん。実家では飼い主さんだけでなくマヨちゃんにも「美味しいもの」がたくさん与えられるため、毎回ちょっぴり太ってしまうといいます。

おばあちゃんと会えたことが嬉しくて仕方ないマヨちゃんは、ナデナデされたり仰向けに転がったりしながら喜びを伝えたそう。体全部で感情表現するマヨちゃんが愛おしく思えるのも、なんだか分かる気がしますね。

この投稿には「おばあちゃんに会えて良かったね」「全身全霊で喜んでるのが伝わってきます」「おばあちゃんも嬉しいだろうなあ」などの温かなコメントが寄せられています。

マヨちゃんのかわいい姿はYouTubeチャンネル「ポメラニアンのマヨちゃんねる」の他の投稿からもチェックすることができます。ぜひ遊びに行ってみてくださいね。

