韓国の美女元スケーターが大阪を満喫！夫は「日本国籍を放棄します」発言でも話題のタレント【PHOTO】

イ・サンファが日本を楽しんだようだ。

イ・サンファは1月15日にインスタグラムを更新。

【写真】イ・サンファ、日本で見せた大胆美スタイル

「サカサカ大阪トリップ。2万歩歩くのは基本でしょ」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真のイ・サンファは、大阪の様々なスポットを巡りながら、持ち前の健康的な魅力とスタイリッシュなファッションセンスを披露している。特に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの象徴的な場所を背景に、オレンジ色のフリースジャケットとキャラクターハットを合わせた姿が視線を集めた。

また、レストランでミニオンズの帽子を深く被ってカメラを見つめるショットや、麺料理を豪快に持ち上げて“食べっぷりの良さ”を見せる写真からは、イ・サンファならではのさっぱりとした明るい人柄と、ユーモアあふれる魅力が際立っている。

（写真＝イ・サンファInstagram）

なお、イ・サンファは2019年5月の現役引退後、スピードスケートの解説やバラエティ番組出演など、多彩な活動を繰り広げている。夫はタレントのカンナムで、「日本国籍を放棄します」といった発言で話題を集めたこともある。