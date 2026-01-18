セサミストリートの「おうちグッズ」がかわいすぎ！おそろいパジャマやバスグッズ、ルームシューズまで全10種
寒い季節はおうちでぬくぬく過ごしたい--。そんな気持ちに寄り添ってくれる、とびきりキュートな新作コレクションが「セサミストリート」のオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」から登場する。
テーマは「Relaxing Time at Home」。おうちでもおしゃれに過ごしたいちょっとおませな女の子、プレーリー・ドーンと、クッキーを片手にのんびりくつろぐクッキーモンスター。そんなふたりの“おうち時間”からインスピレーションを受けたコレクションで、キャラクターのカラーをイメージしたマルチストライプ柄を基調に、ユニセックスで楽しめる落ち着いたトーンに仕上がっている。パジャマからバスグッズまで全10種類のラインナップを一挙紹介！
■カップルでおそろいも！マルチストライプのパジャマセット
まず注目したいのが、ブルーとピンクのマルチストライプ柄が爽やかな「ストライププリントパジャマ」(各1万3200円)。ブルーにはクッキーモンスターと大好物のチョコチップクッキー、ピンクにはプレーリー・ドーンとトレードマークのリボンやハートが、ボタンの間にさりげなく刺しゅうであしらわれている。
さらりとした肌触りとほどよいハリが魅力のオックスフォード生地を使用しているから、シーズンを問わず快適に着られるのがうれしい。パートナーや家族とおそろいで着るのもおすすめだ。
■おうちヘアアレンジに！ボリュームたっぷりストライプシュシュ
パジャマと同じ柄が楽しめる「ストライプシュシュ」(各2750円)も要チェック。キャラクターやお気に入りのモチーフ、ブランドロゴのワンポイント刺しゅうがちりばめられていて、おうちの中でも存在感抜群のデザインに仕上がっている。
髪をざっくりまとめたいときにも使いやすい、ボリュームのあるサイズ感も魅力。洗顔やスキンケアのときはもちろん、ちょっとそこまでのお出かけにもぴったりだ。
■つけるだけでキャラになりきれる！ルームシューズ＆アイマスク
続いて紹介するのは、おうち時間のリラックス度をぐっと高めてくれる「パイルルームシューズ」(各3850円)と「アイマスク」(各3080円)。どちらもクッキーモンスターとプレーリー・ドーンのフェイスデザインで、つけるだけでキャラクターになりきれちゃう。
ルームシューズはふかふかのパイル生地とクッション性のあるソールが足元をやさしく包み込み、履くだけで気分が上がる一品。アイマスクは目にやさしいふんわりとした素材で、おやすみ前のひとときを心地よくサポートしてくれる。旅行やオフィスでのお昼寝など、おうち以外のシーンでも活躍しそう！
■毎日のバスタイムが楽しくなる！バスグッズも充実
おうちでのリラックスといえば“バスタイム”。今回のコレクションでは、毎日のルーティンを特別なひとときに変えてくれるバスグッズも豊富にそろう。
お風呂が大好きなエルモがバブルバスで泡やおもちゃと遊んでいる姿を描いた「ソープディッシュ」(3960円)は、アクセサリートレイとしても使えるインテリア性の高さがポイント。リラックスしながらバスタイムを楽しむクッキーモンスターの「ソープディスペンサー」(3960円)と並べて飾れば、洗面所やバスルームがいっそうにぎやかな空間に。磁器製で洗いやすく、衛生的に使えるのもうれしい。
さらに、メッシュ素材でボディソープがふんわり泡立つ「ボディスポンジ」(各2750円)は、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバードの全3種類。キャラクターのデフォルメデザインが愛らしく、バスルームを一気に明るくしてくれる。キャラクターの名前が入った吊り下げタグもかわいい。
■ふわふわタオル＆持ち歩けるミラーチャームも見逃せない！
クッキーモンスターとプレーリー・ドーンが総柄になった「ジャガードタオル」も登場。ふわふわとした手触りが心地よく、日常使いにぴったりのアイテムだ。持ち歩きにも便利な「ウォッシュタオル」(各1870円)と、洗面所やバスルームで活躍する「フェイスタオル」(各2970円)の2サイズから選べる。
外出先で身だしなみをサッと整えたいときに便利な「ミラーチャーム」(各2750円)は、ぬいぐるみ感覚で持ち歩けるふわふわの手触りが魅力。バリエーションはエルモ、クッキーモンスター、プレーリー・ドーン、ゾーイ、アビーの全5種類。
「Relaxing Time at Home」コレクションは、2026年1月17日(土)よりセサミストリートマーケット池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、オフィシャルオンラインストアにて発売。おうち時間をもっと特別にしてくれるアイテムを、ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
