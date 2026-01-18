東京世界陸上女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみ（３０）が１７日、自身のインスタグラムを更新。夫・豊田将樹の２８歳誕生日を特製ケーキ＆花束で祝福したことを明かした。

きれいにデコレーションされたケーキには「２８」という数字の横に、人気アニメ「鬼滅の刃」のキャラクター・猗窩座が笑みを浮かべながら座っている。これは中島がスタート前に決めるポーズのモデルとなっている。

花束は「旦那氏の人柄をメモにしてオーダーした 言葉の空気感をそのまま形にしたような素敵すぎる花束だった」とつづった中島。豊田も自身のインスタグラムで「２８歳なりました〜中島ちゃんかわいいケーキをありがとう」と感謝の思いを記して画像を公開した。

フォロワーも「猗窩座カッコよ」「ケーキも素敵すぎます！」「憧れの夫婦です♥おめでとうございます」と書き込んだ。中島は２３年に豊田と結婚していたことを発表。コーチとして指導もしてくれるという最愛の人と、二人三脚で歩んできた。

昨年、代表権を懸けて走った日本選手権までは精神面で不安定になり、涙を流すこともあったといい「情緒不安定だったけど、彼はすごくポジティブに言葉を返してくれた。本当に救われた」と明かしていた。練習面でも「（豊田は）理論的に、言葉に変換するのがうまい。いろんな面から伝えてくれる」といい、感覚派という中島にない部分を補塡（ほてん）してくれたことを語っていた。