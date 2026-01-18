

新ミッドレンジスマホ「Redmi Note 15 5G」をファーストインプレッション！

既報通り、Xiaomiの日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は15日、都内にて「新製品発表会・体験会」を開催し、同社が展開しているコストパフォーマンスを重視した「REDMI」ブランドにおける日本市場向け新商品として5G対応ミッドレンジスマートフォン（以下、スマホ）「REDMI Note 15 5G」（Xiaomi Communications製）を発表しました。発売日は2026年1月15日（木）で、日本ではグローバル版「REDMI Note 15 5G（型番：25098RA98G）」がオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売されるため、日本市場でニーズの高いおサイフケータイ（FeliCa）には対応していません。



REDMI Note 15 5Gを持ってみたところ。REDMI Note 15 Pro 5GはREDMI Noteシリーズ史上最大サイズとなる6.83インチディスプレイとなっていますが、REDMI Note 15 5Gはそれよりもやや小さい6.77インチディスプレイを搭載しています REDMI Note 15 5Gを持ってみたところ。REDMI Note 15 Pro 5GはREDMI Noteシリーズ史上最大サイズとなる6.83インチディスプレイとなっていますが、REDMI Note 15 5Gはそれよりもやや小さい6.77インチディスプレイを搭載しています



REDMI Note 15 5Gを背面側にして持ってみたところ。画面側も背面側も左右端が湾曲した3Dデザインとなっており、ここ最近ではハイエンドスマホはフラットデザインが多いため、若干古めかしい感じもあったりなかったり（？） REDMI Note 15 5Gを背面側にして持ってみたところ。画面側も背面側も左右端が湾曲した3Dデザインとなっており、ここ最近ではハイエンドスマホはフラットデザインが多いため、若干古めかしい感じもあったりなかったり（？）



カラーバリエーションは左からブラック、ミストパープル、グレイシャーブルーの3色展開。おサイフケータイには非対応ですが、NFC Type A／Bには対応しています。ただし、2026年1月16日（金）時点で総務省が公開しているAndroidスマホ用電子証明書（2026年秋頃に「Androidのマイナンバーカード」に刷新予定）の対応機種（ https://faq.myna.go.jp/faq/show/7261 ）には掲載されていません カラーバリエーションは左からブラック、ミストパープル、グレイシャーブルーの3色展開。おサイフケータイには非対応ですが、NFC Type A／Bには対応しています。ただし、2026年1月16日（金）時点で総務省が公開しているAndroidスマホ用電子証明書（2026年秋頃に「Androidのマイナンバーカード」に刷新予定）の対応機種（ https://faq.myna.go.jp/faq/show/7261 ）には掲載されていません



リアカメラ部分の出っ張り具合はそこまでではなく、ソフトケースをつければほぼ気にならない程度に。また左右対称のシンメトリーデザインで、まるでクアッド構成かのようになっていますが、実際にはデュアル構成のリアカメラなのが何というか微妙なところ リアカメラ部分の出っ張り具合はそこまでではなく、ソフトケースをつければほぼ気にならない程度に。また左右対称のシンメトリーデザインで、まるでクアッド構成かのようになっていますが、実際にはデュアル構成のリアカメラなのが何というか微妙なところ



REDMI Note 15 5Gの右側面には音量上下キーと電源キーが配置されています REDMI Note 15 5Gの右側面には音量上下キーと電源キーが配置されています



REDMI Note 15 5Gの左側面には特に何もありません。前面はガラス製、背面や側面のフレームは樹脂製ということで、金属で覆われているわけではないため、アンテナラインがありません REDMI Note 15 5Gの左側面には特に何もありません。前面はガラス製、背面や側面のフレームは樹脂製ということで、金属で覆われているわけではないため、アンテナラインがありません



REDMI Note 15 5Gの上側面にはスピーカー穴や動画など用のサブマイク、通気口などが配置されています REDMI Note 15 5Gの上側面にはスピーカー穴や動画など用のサブマイク、通気口などが配置されています



REDMI Note 15 5Gの下側面にスピーカー穴や通話口（メインマイク）、USB Type-C端子、nanoSIMカードおよびmicroSDカードのスロットトレイが配置されています。3.5mmイヤホンマイク端子は非搭載 REDMI Note 15 5Gの下側面にスピーカー穴や通話口（メインマイク）、USB Type-C端子、nanoSIMカードおよびmicroSDカードのスロットトレイが配置されています。3.5mmイヤホンマイク端子は非搭載

5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz



クイック設定パネルと通知が別れているタイプ クイック設定パネルと通知が別れているタイプ



通知とクイック設定パネルは左右のスワイプで切替可能。なお、4年間のOSバージョンアップと6年間のセキュリティーアップデートが保証されています 通知とクイック設定パネルは左右のスワイプで切替可能。なお、4年間のOSバージョンアップと6年間のセキュリティーアップデートが保証されています



初期状態ではホーム画面で上から下になぞると「スワイプアップジェスチャー（コンテンツセンターブロートウェア）」が利用できますが、設定でオフにすることも可能です 初期状態ではホーム画面で上から下になぞると「スワイプアップジェスチャー（コンテンツセンターブロートウェア）」が利用できますが、設定でオフにすることも可能です



アプリ切り替え画面はタイル式で、下部中央にある「×」ボタンを押すとすべてのアプリを終了できます アプリ切り替え画面はタイル式で、下部中央にある「×」ボタンを押すとすべてのアプリを終了できます



REDMI Note 15 5Gの設定画面（第1階層目） REDMI Note 15 5Gの設定画面（第1階層目）



設定の「デバイス情報」。デモ機では内蔵ストレージの512GBのうちの約50GBが使われていました。一方、ソフトウェアはバージョン「2.0.205.0.VPQMIXM」で、グローバル版と同じなのでOSバージョンアップなどの配信も 早めになりそうではあります 設定の「デバイス情報」。デモ機では内蔵ストレージの512GBのうちの約50GBが使われていました。一方、ソフトウェアはバージョン「2.0.205.0.VPQMIXM」で、グローバル版と同じなのでOSバージョンアップなどの配信も 早めになりそうではあります



デバイス情報の「詳細情報と仕様」。モデルは日本向けの「25098RA98G」であることがわかります。またRAMは内蔵ストレージを用いた仮想RAM拡張に対応しています デバイス情報の「詳細情報と仕様」。モデルは日本向けの「25098RA98G」であることがわかります。またRAMは内蔵ストレージを用いた仮想RAM拡張に対応しています



日本向けの認証（いわゆる「技適」）の認証番号は電波法に基づく工事設計認証（R）が「020-250253」、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定（T）が「HP250102217」。なお、FCC IDは「2AFZZ98GWQ」で、Made in China（中国製）です 日本向けの認証（いわゆる「技適」）の認証番号は電波法に基づく工事設計認証（R）が「020-250253」、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定（T）が「HP250102217」。なお、FCC IDは「2AFZZ98GWQ」で、Made in China（中国製）です

販売されるモデルは内蔵メモリー（RAM）および内蔵ストレージの違いによって複数あり、価格（金額はすべて税込）はオープンながらも市場想定価格および公式Webサイト（ https://mi.com/jp/ ）内の公式Webストアなどでは8GB RAM＋256GBストレージモデルが44,980円、8GB RAM＋512GBストレージモデルが49,980円となっており、販路は公式Webサイトのほか、直営店「Xiaomi Store」や「Xiaomi公式 楽天市場店」、Amazon.co.jp、シャオミ・ジャパン公式 TikTok Shop、EC カレント、dショッピング、ムラウチドットコム、エディオン、コジマ、上新電機、ソフマップ、ビックカメラ、ヤマダデンキ、ヨドバシカメラなどの量販店やECサイトとなっています。なお、コジマや上新電機、ソフマップ、ビックカメラではECサイトのみでの取り扱いとなるとのこと。また発売を記念してキャンペーンが実施され、2026年2月1日（日）までに購入した場合には「Xiaomi 67W ターボチャージ対応急速充電器・ケーブルセット」がプレゼントされます。なお、購入後に応募が必要で、応募期間は2月15日（日）まで。また一部販路で実施していない場合もあるとしています。その他にも動画配信サービス「YouTube Premium」の2カ月間無料や音楽配信サービス「Spotify Premium」の3カ月間無料、クラウドストレージサービス「Google One」の3カ月間無料、さらにシャオミ・ジャパンによる24カ月の製品保証および12カ月間の液晶画面破損の保証といった特典が付いています。今回はそんなREDMI Note 15 5Gを新製品発表会・体験会の展示会場にて実際にタッチ＆トライして試してきたので、主に外観や基本機能を中心に写真や動画を交えて紹介したいと思います。なお、展示されていた製品は試験機となっており、販売される製品版とは外観や仕様が一部異なる場合があるということなのでなるべく違う場合には説明をしますが、その点はご了承ください。また同梱品はREDMI Note 15 5G本体のほか、USB Type-C ケーブル（試供品）およびSIM取り出し用ピン（試供品）、画面保護シート＜貼付済＞（試供品）、ソフトケース（試供品）、クイックスタートガイドなどの紙類となっています。REDMI Note 15 5GはXiaomiが展開するコストパフォーマンスを重視したREDMIブランドにおいて世界総出荷台数4億6000万台を超える販売台数を誇る人気モデルである「REDMI Note」シリーズにおける最新の「REDMI Note 15」シリーズの標準機で、日本ではRedmi Noteシリーズは昨年に「Redmi Note 14 Pro 5G」、一昨年に「Redmi Note 13 Pro 5G」や「Redmi Note 13 Pro+ 5G」というように直近では上位機や最上位機が発売されてきましたが、標準機としては2022年の「Redmi Note 11」以来の発売となります。画面は上部中央にパンチホールを配置したアスペクト比9：19.9の縦長なより大画面な約6.77インチFHD+（1080×2392ドット）AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約388ppi）で、最大120Hzリフレッシュレートや最大240Hzタッチサンプリングレート、12bitカラー（680億色表示）、コントラスト比800万：1、明るさ最大3200nits（ピーク時）、太陽光ディスプレイ、読書モード、PWM調光3840Hz（1万6千段階の明るさ調整）、DCI-P3、TUV Rheinlandによる低ブルーライト認証およびフリッカーフリー認証、サーカディアンフレンドリー認証などに対応しています。またパンチホール部分には約2000万画素CMOS（1／4型）＋広角レンズ（F2.2、4P）のフロントカメラが内蔵され、生体認証として顔認証に対応しているほか、画面内指紋センサーも搭載しています。外観はREDMI Note 15 Pro 5Gではフラットディスプレイとなりましたが、REDMI Note 15 5GはRedmi Note 14 Pro 5Gなどと同様に画面や背面パネルの左右端が湾曲した3Dラウンドデザインとなっており、手に吸い付くような快適なグリップ感を実現した薄型軽量ボディーで、本体色はブラックおよびグレイシャーブルー、ミストパープルの3色展開、サイズは約164.0x75.42x7.35mm（ミストパープルは7.40mm）、質量は約178gとなります。新たに日常使いから過酷な環境まで安心して使用できる超高耐久を備え、上位機で同時に発売された「Redmi Note 15 Pro 5G」には劣るものの、内部構造に高強度マザーボードと強化ミッドフレームを採用し、高さ1.7mからの落下（画面を下にした状態）にも耐える高耐久設計となり、SGS Premium Performance Certification for Drop & Crush & Bend Resistanceにおける耐衝撃性・耐落下性試験に合格しているとのこと。また水没レベル（IPX8）には対応していないものの、あらゆる方向からの強力な噴流水（噴射した水）にも耐えうる防水（IPX6）や防塵（IP6X）に対応しています。またリアカメラは以下のデュアル構成ですが、まるでクアッドカメラかのような軸対称のカメラデザインが洗練されたエレガンスを放ち、メインとなる広角カメラは1億800万画素イメージセンサーの高精細メインカメラを搭載し、切り出しによる光学3倍相当のズーム（デジタルズームは最大20倍まで）に対応しているため、細部までくっきりと描写する撮影体験を提供して日常の何気ない瞬間から旅行先の風景までの幅広いシーンで高精細な写真撮影が可能です。さらに高解像度ならではの描写力によって拡大しても美しさを保ち、思い出を鮮明に残すことができます。・約1億800万画素CMOS（1／1.67型、1画素0.64μm、PDAF、9in1）＋広角レンズ（F1.7、焦点距離26mm、6P、OIS）・約800万画素CMOS（1／4.0型、1画素1.12μm）＋超広角レンズ（F2.2、焦点距離15mm、画角120°）さらに極めてスリムで軽量なボティーながらも高いエネルギー密度を誇るシリコンカーボンバッテリーによる大容量5520mAhバッテリーを搭載し、複数の充電保護機能を組み合わせることによって5年間（Xiaomi Internal Labのテストデータに基づき、バッテリー容量を考慮した充電サイクルを1.2日に1回とした場合に1600回の完全充電サイクル後も80％のバッテリー容量が維持されるという理論計算によるもの）のバッテリー寿命をサポートます。これにより、最大1.58日間の連続使用や最大21時間のビデオ再生、最大10時間の映像録画が可能です。また最大45Wの急速充電「Xiaomi TurboCharge」に対応しており、1〜50％までが約25分で充電でき、急速充電の利便性とバッテリーの長寿命化、その完璧なバランスを実現しています。さらに音響面でも立体音響技術「Dolby Atmos」やハイレゾ音源に対応しており、デュアルスピーカーによる迫力のステレオサウンドを提供し、前機種と比べて最大300％の音量アップを実現して没入感溢れるオーディオ体験を提供します。SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応していますが、eSIMには対応しておらず、片方のnanoSIMカードスロットはmicroSDカードと共有（排他）となっており、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。その他の仕様はQualcomm製チップセット（SoC）「Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform」およびmicroSDXCカードスロット（最大1TB）、USB Type-C端子、Wi-Fi 5に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5GHz）の無線LAN、Bluetoot 5.1、NFC Type A／B、位置情報取得（シングルバンドA-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSなど）、仮想近接センサー、環境光センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、電子コンパス、赤外線リモコンなど。OSはAndroid 15をベースにした独自ユーザーインターフェース「HyperOS 2」をプリインストールしており、最大4年間のOSバージョンアップと最大6年間のセキュリティーアップデートを保証しています。



https://youtu.be/QUE30PSCeQs

＜REDMI Note 15 5Gの主な仕様＞ 製品名（読み方） REDMI Note 15 Pro 5G（レドミ ノート フィフティーン ファイブジー） 型番 25098RA98G サイズ 約164.0x75.42x7.35mm（ミストパープルは7.40mm） 質量 178g 本体色 ブラック、グレイシャーブルー、ミストパープル ディスプレイ 約6.77インチFHD+（1080×2392ドット）AMOLED（有機EL） HDR表示 ◯ チップセット（SoC） Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform CPU オクタコアCPU「2.4GHz Kryo Gold（Cortex-A78ベース）コア×4＋1.8GHz Kryo Silver（Cortex-A55ベース）コア×4」 GPU 940MHz Adreno 710 内蔵メモリー（RAM） 8GB（LPDDR4X） 内蔵ストレージ 256GBまたは512GB（UFS 2.2） 外部ストレージ microSD／microSDHC／microSDXC（最大1TB） リアカメラ 約1億800万画素CMOS／広角レンズ（F1.7）、約800万画素CMOS／超広角レンズ（F2.2） フロントカメラ 約2000万画素CMOS／広角レンズ（F2.2） バッテリー容量 5520mAh（取外不可） 接続端子 USB Type-C（USB 2.0） 急速充電 最大45W ワイヤレス充電 ー 生体認証 指紋（画面内・光学式）、顔 防水／防塵／耐衝撃 ○（IPX6）／○（IP6X）／○（SGS） おサイフケータイ（FeliCa／NFC） ー／○ ワンセグ／フルセグ／FMラジオ ー／ー／ー ハイレゾ音源 ◯ 無線LAN（Wi-Fi） IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4、5GHz） Bluetooth Version 5.1 SIM nanoSIMカード×2（デュアルSIM） OS Android 15 メーカー Xiaomi Communications

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン REDMI Note 15 5G 8+256GB Snapdragon 6 Gen 3 薄型軽量 5520mAhバッテリー 6.77インチAMOLEDディスプレイ 1億800万画素 IP66防滴防塵 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グレイシャーブルー シャオミ(Xiaomi) 2026-01-15



[新発売！10倍ポイント67W充電器をプレゼント！1/31まで]REDMI Note 15 5G スマートフォン 8G+512G 8G+256G SnapdragonR 6 Gen 5520mAhバッテリー 1億800万画素 6.77インチFHD+ 有機EL（AMOLED）ディスプレイ

価格：44,980円〜（税込、送料無料) (2026/1/15時点) 楽天で購入





Xiaomi公式 楽天市場店 Xiaomi公式 楽天市場店

記事執筆：memn0ck

■関連リンク・エスマックス（S-MAX）・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・REDMI Note 15 5G 関連記事一覧 - S-MAX・REDMI Note 15 Pro 5G / REDMI Note 15 5G発売限定サービス利用規約 | Xiaomi 日本・REDMI Note 15 5G | Xiaomi Japan