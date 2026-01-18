モデルでタレントの「くみっきー」こと舟山久美子（34）が17日、自身のインスタグラムを更新。自宅で雑誌「Popteen」モデルたちと同窓会を開いたことを報告した。

舟山は「ななな！なんと…Popteen OG会をしました」と報告。「久しぶりに集まった瞬間、一気にあの頃にタイムスリップ。撮影に明け暮れた毎日は、今となっては青春時代そのもの」としみじみ。

「環境も見た目も落ち着きましたが、中身はみんなGALでした」と回顧。「時代は変わっても、集まれば一瞬であの頃の空気感に戻れる仲間がいる幸せを噛み締めながらも、温かくて最高な『平成リバイバル』な時間でした」とつづった。

この日、集まったのは鈴木奈々、益若つばさ、西川瑞希、村田莉、廣瀬麻伊、樋口智子、ソンイ、菅野結以、松岡里枝、青木英李ら。

鈴木も自身のインスタグラムで写真をアップ。「昨日はくみっきーのお家で元POPTEENモデルみんなで同窓会しました」と会場が舟山の自宅であったことを報告。「来れなかった人もいたけど12人も集合しました！卒業してもこうやって仲良しでいれるの嬉しいです めちゃめちゃ楽しかった」とつづった。

「みんな子供のお迎えとかあるから早めにバイバイして、私と青木えりちゃんはつばさちゃん家に遊びに行きました。つばさちゃん家居心地が良くてまた夜中の1時くらいまでいちゃいました いつも長居しちゃう」と記した。

これらの投稿に、ファンからは「青春すぎるメンバー」「ややややヤバすぎです」「私の青春でした」「激アツ胸アツです」「懐かしすぎます」「レジェンド」「大集合だね」などのコメントが集まっている。