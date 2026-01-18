信用残ランキング【買い残増加】 ＳＢ、ＳＢＧ、キオクシア
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※1月9日信用買い残の12月26日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1598銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<9434> ＳＢ 7,457 51,019 81.84
２．<9984> ＳＢＧ 5,344 47,286 7.12
３．<285A> キオクシア 3,363 13,652 7.49
４．<6758> ソニーＧ 2,536 7,408 13.81
５．<9502> 中部電 2,303 2,927 22.48
６．<8267> イオン 1,986 4,101 1.17
７．<7974> 任天堂 1,122 6,069 17.96
８．<5202> 板硝子 901 13,850 19.65
９．<6197> ソラスト 886 3,309 9.09
10．<1662> 石油資源 881 1,879 10.95
11．<1515> 日鉄鉱 825 1,854 13.62
12．<4344> ソースネクス 743 7,655 7.32
13．<5471> 大同特鋼 712 1,518 8.56
14．<1605> ＩＮＰＥＸ 669 3,251 7.13
15．<6269> 三井海洋 597 2,285 16.60
16．<8515> アイフル 585 7,322 9.16
17．<2432> ディーエヌエ 553 6,941 45.22
18．<5803> フジクラ 533 4,985 5.20
19．<6762> ＴＤＫ 521 3,595 5.94
20．<5857> ＡＲＥＨＤ 515 1,281 44.64
21．<8316> 三井住友ＦＧ 487 11,778 10.62
22．<3903> ｇｕｍｉ 469 6,484 3.15
23．<4082> 稀元素 449 1,394 1.29
24．<5020> ＥＮＥＯＳ 432 2,651 4.63
25．<2502> アサヒ 417 3,630 45.61
26．<8601> 大和 391 2,910 6.02
27．<2768> 双日 380 1,878 13.10
28．<5715> 古河機金 371 1,137 18.89
29．<8001> 伊藤忠 357 6,075 5.59
30．<4680> ラウンドワン 357 3,879 20.39
31．<5711> 三菱マ 346 2,355 7.12
32．<3103> ユニチカ 318 4,322 3.17
33．<7211> 三菱自 310 7,866 11.08
34．<7172> ＪＩＡ 301 2,533 37.64
35．<1911> 住友林 297 3,424 22.50
36．<4980> デクセリ 296 695 11.18
37．<2802> 味の素 295 2,823 24.36
38．<8233> 高島屋 292 726 1.27
39．<6498> キッツ 289 859 25.44
40．<3391> ツルハＨＤ 282 369 31.56
41．<6966> 三井ハイテク 281 3,075 17.12
42．<6986> 双葉電 278 690 3.64
43．<6857> アドテスト 270 4,666 2.04
44．<4543> テルモ 268 1,151 5.55
45．<4392> ＦＩＧ 260 934 9.10
46．<8113> ユニチャーム 256 5,496 20.40
47．<2930> 北の達人 249 3,571 1.93
48．<7182> ゆうちょ銀 245 2,446 3.92
49．<5838> 楽天銀 232 2,728 65.59
50．<7269> スズキ 230 1,088 2.34
株探ニュース