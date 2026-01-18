　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※1月9日信用買い残の12月26日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1598銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<9434> ＳＢ 　　　　　　　7,457　　 51,019　　 81.84
２．<9984> ＳＢＧ 　　　　　　5,344　　 47,286　　　7.12
３．<285A> キオクシア 　　　　3,363　　 13,652　　　7.49
４．<6758> ソニーＧ 　　　　　2,536　　　7,408　　 13.81
５．<9502> 中部電 　　　　　　2,303　　　2,927　　 22.48
６．<8267> イオン 　　　　　　1,986　　　4,101　　　1.17
７．<7974> 任天堂 　　　　　　1,122　　　6,069　　 17.96
８．<5202> 板硝子 　　　　　　　901　　 13,850　　 19.65
９．<6197> ソラスト 　　　　　　886　　　3,309　　　9.09
10．<1662> 石油資源 　　　　　　881　　　1,879　　 10.95
11．<1515> 日鉄鉱 　　　　　　　825　　　1,854　　 13.62
12．<4344> ソースネクス 　　　　743　　　7,655　　　7.32
13．<5471> 大同特鋼 　　　　　　712　　　1,518　　　8.56
14．<1605> ＩＮＰＥＸ 　　　　　669　　　3,251　　　7.13
15．<6269> 三井海洋 　　　　　　597　　　2,285　　 16.60
16．<8515> アイフル 　　　　　　585　　　7,322　　　9.16
17．<2432> ディーエヌエ 　　　　553　　　6,941　　 45.22
18．<5803> フジクラ 　　　　　　533　　　4,985　　　5.20
19．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　521　　　3,595　　　5.94
20．<5857> ＡＲＥＨＤ 　　　　　515　　　1,281　　 44.64
21．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　487　　 11,778　　 10.62
22．<3903> ｇｕｍｉ 　　　　　　469　　　6,484　　　3.15
23．<4082> 稀元素 　　　　　　　449　　　1,394　　　1.29
24．<5020> ＥＮＥＯＳ 　　　　　432　　　2,651　　　4.63
25．<2502> アサヒ 　　　　　　　417　　　3,630　　 45.61
26．<8601> 大和 　　　　　　　　391　　　2,910　　　6.02
27．<2768> 双日 　　　　　　　　380　　　1,878　　 13.10
28．<5715> 古河機金 　　　　　　371　　　1,137　　 18.89
29．<8001> 伊藤忠 　　　　　　　357　　　6,075　　　5.59
30．<4680> ラウンドワン 　　　　357　　　3,879　　 20.39
31．<5711> 三菱マ 　　　　　　　346　　　2,355　　　7.12
32．<3103> ユニチカ 　　　　　　318　　　4,322　　　3.17
33．<7211> 三菱自 　　　　　　　310　　　7,866　　 11.08
34．<7172> ＪＩＡ 　　　　　　　301　　　2,533　　 37.64
35．<1911> 住友林 　　　　　　　297　　　3,424　　 22.50
36．<4980> デクセリ 　　　　　　296　　　　695　　 11.18
37．<2802> 味の素 　　　　　　　295　　　2,823　　 24.36
38．<8233> 高島屋 　　　　　　　292　　　　726　　　1.27
39．<6498> キッツ 　　　　　　　289　　　　859　　 25.44
40．<3391> ツルハＨＤ 　　　　　282　　　　369　　 31.56
41．<6966> 三井ハイテク 　　　　281　　　3,075　　 17.12
42．<6986> 双葉電 　　　　　　　278　　　　690　　　3.64
43．<6857> アドテスト 　　　　　270　　　4,666　　　2.04
44．<4543> テルモ 　　　　　　　268　　　1,151　　　5.55
45．<4392> ＦＩＧ 　　　　　　　260　　　　934　　　9.10
46．<8113> ユニチャーム 　　　　256　　　5,496　　 20.40
47．<2930> 北の達人 　　　　　　249　　　3,571　　　1.93
48．<7182> ゆうちょ銀 　　　　　245　　　2,446　　　3.92
49．<5838> 楽天銀 　　　　　　　232　　　2,728　　 65.59
50．<7269> スズキ 　　　　　　　230　　　1,088　　　2.34

株探ニュース