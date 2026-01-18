信用残ランキング【売り残増加】 三菱ＵＦＪ、クリレスＨＤ、ＩＨＩ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※1月9日信用売り残の12月26日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1598銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<8306> 三菱ＵＦＪ 1,430 4,542 5.81
２．<3387> クリレスＨＤ 1,102 2,960 0.24
３．<7013> ＩＨＩ 1,000 2,966 4.29
４．<4246> ＤＮＣ 1,000 1,013 0.60
５．<2353> 日本駐車場 842 1,163 1.42
６．<9501> 東電ＨＤ 830 4,930 20.28
７．<8278> フジ 824 1,033 0.03
８．<2749> ＪＰＨＤ 814 1,341 0.17
９．<7203> トヨタ 814 3,777 1.99
10．<7201> 日産自 798 6,781 3.78
11．<4082> 稀元素 768 1,084 1.29
12．<6089> ウィルＧ 592 789 0.15
13．<2871> ニチレイ 591 652 0.33
14．<1861> 熊谷組 576 618 0.96
15．<7616> コロワイド 517 1,706 0.15
16．<9432> ＮＴＴ 488 5,348 23.07
17．<7011> 三菱重 464 2,370 8.92
18．<6330> 東洋エンジ 435 3,722 0.80
19．<8200> リンガハット 434 664 0.09
20．<3103> ユニチカ 346 1,362 3.17
21．<9697> カプコン 346 463 2.75
22．<5269> 日コン 345 909 0.61
23．<8729> ソニーＦＧ 344 895 104.08
24．<3548> バロック 343 540 0.27
25．<8163> ＳＲＳＨＤ 338 481 0.13
26．<4506> 住友ファーマ 326 806 8.11
27．<8233> 高島屋 320 573 1.27
28．<5202> 板硝子 311 704 19.65
29．<8308> りそなＨＤ 304 651 3.21
30．<9850> グルメ杵屋 298 484 0.14
31．<7012> 川重 295 574 5.14
32．<9843> ニトリＨＤ 277 651 4.42
33．<7267> ホンダ 274 717 9.79
34．<7554> 幸楽苑 267 609 0.17
35．<3546> アレンザＨＤ 263 318 0.22
36．<2935> ピックルス 257 311 0.32
37．<6146> ディスコ 253 557 0.94
38．<8604> 野村 251 1,641 6.10
39．<4343> イオンファン 246 358 0.30
40．<7269> スズキ 241 466 2.34
41．<5411> ＪＦＥ 238 1,010 3.16
42．<2378> ルネサンス 232 691 0.29
43．<7148> ＦＰＧ 222 662 2.26
44．<3665> エニグモ 219 658 2.73
45．<9983> ファストリ 216 601 0.17
46．<8142> トーホー 215 294 0.16
47．<9842> アークランズ 212 327 0.56
48．<7832> バンナムＨＤ 210 260 2.79
49．<4801> セントラルＳ 203 255 0.06
50．<8158> ソーダニッカ 195 245 0.24
株探ニュース