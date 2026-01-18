　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※1月9日信用売り残の12月26日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1598銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　1,430　　　4,542　　　5.81
２．<3387> クリレスＨＤ 　　　1,102　　　2,960　　　0.24
３．<7013> ＩＨＩ 　　　　　　1,000　　　2,966　　　4.29
４．<4246> ＤＮＣ 　　　　　　1,000　　　1,013　　　0.60
５．<2353> 日本駐車場 　　　　　842　　　1,163　　　1.42
６．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　　830　　　4,930　　 20.28
７．<8278> フジ 　　　　　　　　824　　　1,033　　　0.03
８．<2749> ＪＰＨＤ 　　　　　　814　　　1,341　　　0.17
９．<7203> トヨタ 　　　　　　　814　　　3,777　　　1.99
10．<7201> 日産自 　　　　　　　798　　　6,781　　　3.78
11．<4082> 稀元素 　　　　　　　768　　　1,084　　　1.29
12．<6089> ウィルＧ 　　　　　　592　　　　789　　　0.15
13．<2871> ニチレイ 　　　　　　591　　　　652　　　0.33
14．<1861> 熊谷組 　　　　　　　576　　　　618　　　0.96
15．<7616> コロワイド 　　　　　517　　　1,706　　　0.15
16．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　　488　　　5,348　　 23.07
17．<7011> 三菱重 　　　　　　　464　　　2,370　　　8.92
18．<6330> 東洋エンジ 　　　　　435　　　3,722　　　0.80
19．<8200> リンガハット 　　　　434　　　　664　　　0.09
20．<3103> ユニチカ 　　　　　　346　　　1,362　　　3.17
21．<9697> カプコン 　　　　　　346　　　　463　　　2.75
22．<5269> 日コン 　　　　　　　345　　　　909　　　0.61
23．<8729> ソニーＦＧ 　　　　　344　　　　895　　104.08
24．<3548> バロック 　　　　　　343　　　　540　　　0.27
25．<8163> ＳＲＳＨＤ 　　　　　338　　　　481　　　0.13
26．<4506> 住友ファーマ 　　　　326　　　　806　　　8.11
27．<8233> 高島屋 　　　　　　　320　　　　573　　　1.27
28．<5202> 板硝子 　　　　　　　311　　　　704　　 19.65
29．<8308> りそなＨＤ 　　　　　304　　　　651　　　3.21
30．<9850> グルメ杵屋 　　　　　298　　　　484　　　0.14
31．<7012> 川重 　　　　　　　　295　　　　574　　　5.14
32．<9843> ニトリＨＤ 　　　　　277　　　　651　　　4.42
33．<7267> ホンダ 　　　　　　　274　　　　717　　　9.79
34．<7554> 幸楽苑 　　　　　　　267　　　　609　　　0.17
35．<3546> アレンザＨＤ 　　　　263　　　　318　　　0.22
36．<2935> ピックルス 　　　　　257　　　　311　　　0.32
37．<6146> ディスコ 　　　　　　253　　　　557　　　0.94
38．<8604> 野村 　　　　　　　　251　　　1,641　　　6.10
39．<4343> イオンファン 　　　　246　　　　358　　　0.30
40．<7269> スズキ 　　　　　　　241　　　　466　　　2.34
41．<5411> ＪＦＥ 　　　　　　　238　　　1,010　　　3.16
42．<2378> ルネサンス 　　　　　232　　　　691　　　0.29
43．<7148> ＦＰＧ 　　　　　　　222　　　　662　　　2.26
44．<3665> エニグモ 　　　　　　219　　　　658　　　2.73
45．<9983> ファストリ 　　　　　216　　　　601　　　0.17
46．<8142> トーホー 　　　　　　215　　　　294　　　0.16
47．<9842> アークランズ 　　　　212　　　　327　　　0.56
48．<7832> バンナムＨＤ 　　　　210　　　　260　　　2.79
49．<4801> セントラルＳ 　　　　203　　　　255　　　0.06
50．<8158> ソーダニッカ 　　　　195　　　　245　　　0.24

株探ニュース