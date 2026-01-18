南野拓実へリバプールが粋なメッセージ

海外サッカー、フランス1部モナコに所属する日本代表MF南野拓実は16日、31歳の誕生日を迎えた。昨年12月に前十字靱帯断裂の重傷を負っており、復帰を目指す段階。今夏の北中米ワールドカップ出場が絶望的となった中で、古巣が粋なメッセージを送った。

祝ったのはプレミアリーグのリバプールだった。南野は2020年からサウサンプトンへのレンタル移籍期間も含め、22年6月まで在籍。22年1月には27歳の誕生日にゴールを決めていた。

リバプールの日本語版Xは「胸が熱くなるタキのバースデーゴール タキ、ともに乗り越えよう」と記し、当時のゴール動画を投稿。28秒の動画の最後には「苦しい時間をともに乗り越えよう」と復帰を目指す南野へのメッセージも込められていた。

日本語版アカウントとはいえ、退団した選手を祝福するリバプールの投稿にファンも感激。「ガチで泣きそうになる」「退団した後もこういう投稿してくれるのはしっかり結果を残したことや人柄への最大級のリスペクトですね」「このゴール鮮明に覚えてる」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）