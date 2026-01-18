フットボールアワー後藤輝基、体に異変3連発…病名を明かす「仕事できへんくらい痛い」「首から上ちぎって一回洗いたいぐらい」
お笑いコンビ・フットボールアワーの後藤輝基（51）が、17日に更新された「ざっくりYouTube」の動画に出演し、昨年末に体の異変が重なったことを明かした。
【動画】フットボールアワー後藤輝基、年末の病気を明かす
後藤は「今年こそは首から上に何事もありませんように！」「年末大変でねー」と第一声。11月くらいに「かいーな、痛いな、まあこんなこともあるやろ」と違和感があったが、「ビィーン！」「いった！」と痛みを感じるように。「だんだん感覚も短くなってきて、めっちゃ痛い、声出るぐらい痛い」「仕事できへんくらい痛い」と振り返った。
この症状を妻がChatGPTで調べたところ「帯状疱疹ちゃうか？」と指摘され、病院へ行くことになり、やはり帯状疱疹と診断され、薬をもらったという。
しかし、さらに「ギーン！」と歯に痛み。帯状疱疹は体の左右どちらかに症状がでると知られ、歯は逆側だったが、妻が再びChatGPTに聞いた。後藤は「主治医ですよ、ChatGPTが（笑）」と表現。すると、帯状疱疹が逆側に移動することもあり、歯に症状がでる可能性などを示唆されたという。
そして再び病院へ。歯科医は「うーん、（帯状疱疹が）逆に出ることもないと思う」としつつ、差し歯をとって治療。「多少膿んでるところはあるから治療して、みたいなのが続いた」という。
さらにその後、副鼻腔炎にもなったという。すでに元気になっているというが、後藤は「3発、ほんまに首から上ちぎって一回洗いたいぐらい」と嘆いていた。
