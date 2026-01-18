大好きなお兄ちゃんと再会を果たしたわんこたちの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で99万回再生を突破し、「感情を爆発させてますね」「異変に気づいてすごい」「かわいすぎてたまりません」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬たちに内緒で『お兄ちゃんが帰省した』結果→布団に隠れていたら…『1年ぶりの再会』で感情が大爆発】

お兄ちゃんのドッキリ企画

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」の投稿主さんは、シベリアンハスキーのはっちゃん、トイプードルのきゅうちゃん、猫のじゅんちゃん＆茶太郎ちゃんの仲睦まじい姿を紹介しています。

この日、はっちゃんときゅうちゃんはお散歩へ。いつもと変わらない穏やかな時間が流れますが、実は驚きのサプライズが用意されていました。それは、離れて暮らすお兄ちゃんの久々の帰省！！はっちゃんときゅうちゃんがお散歩に行っている間に、お兄ちゃんは部屋の中に隠れて待機していたそうです。

違和感を覚えるわんこたち

お散歩から帰ってきた2匹は、すぐに違和感を覚えた模様。しかし、お兄ちゃんは布団の中で静かに丸くなっており、あまりにも家に溶け込んでいます。お兄ちゃんのニオイがしてウロウロと落ち着かない2匹でしたが、なかなか布団に気付かなかったそうです。

きゅうちゃんは、ソファに置かれたジャケットの中にお兄ちゃんが潜んでいると予想したようです。ジャケットに向かってワンワン吠えるも、お兄ちゃんは出てきません。しばらくして、はっちゃんが布団を怪しみはじめました。

1年ぶりの再会に感情が大爆発！！

はっちゃんときゅうちゃんが布団をクンクン嗅いでいると、ついにお兄ちゃんが登場！！2匹は、嬉しさが爆発したかのように大喜びで飛び跳ねたといいます。お兄ちゃんとは1年ぶりの再会でした。

サプライズのあとは、2匹ともお兄ちゃんにベッタリだったとか。たくさん撫でてもらい、ニッコリ笑顔を浮かべていたといいます。冬休みの嬉しいサプライズに、はっちゃんときゅうちゃんも幸せいっぱいだったことでしょう♡

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「大好きなお兄ちゃんに会えて嬉しいね」「犬の嗅覚は本当にすごい」「なによりのお年玉だね」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」には、4匹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。