那須高原・塩原の客室露天風呂付き温泉宿4選　サウナや岩盤浴が楽しめる宿も

宿にあるすべての客室に露天風呂が付いている那須高原・塩原の温泉宿を集めました。どの部屋を選んでも、チェックインしたら部屋を出ることなく露天風呂に好きなだけ浸かれる贅沢を享受できます。

【那須高原】落ち着いた大人空間で過ごす那須高原の静かな休日『悠久の宿 別邸 蜉蝣の月（かげろうのつき） 月フロア』

豪華なプレミアムスイート滞在で愛犬とともにリラックス

『悠久の宿 別邸 蜉蝣の月（かげろうのつき） 月フロア』プレミアムビュースイート貴賓室「天空の月」の展望リビングルーム。革張りのソファのほか岩盤浴ソファもあり、部屋で岩盤浴が楽しめる

全室に露天風呂や半露天風呂が付いた大人の隠れ宿。2フロアあるうち、2階の月フロアはスイートの2室のみ。なかでも宿最大、165平方メートルの広さを誇るプレミアムビュースイート貴賓室「天空の月」は、愛犬と過ごせる贅を極めた一室だ。

温泉半露天風呂とペット専用バスタブを備え、角部屋のリビングには最新マッサージチェアや岩盤浴ソファを配置。ペットの種類に応じた専用のアメニティ、コーヒーマシンやワインセラー、重厚感あふれるダイニングや大型テレビをしつらえたシアタールームもある。

2024年10月にはペットの遊ぶ姿をくつろぎながら見守ることができる、専用のドッグランとラウンジも誕生した。さらにはこの部屋には専用の鉄板焼き個室があり、オーナーが専任シェフとして目の前で愛犬たちの食事もあわせ、できたての料理でもてなす。

もう一室の「煌夜（こうや）の月」は、窓いっぱいに広がる緑の風景に癒やされる。こちらは個室ダイニングで、日本料理にイタリアンやフレンチを融合した「蜉蝣流会席」を堪能したい。

露天風呂付き客室PICK UP！【マウントビュースイート煌夜（こうや）の月】5万9000円〜

『悠久の宿 別邸 蜉蝣の月（かげろうのつき） 月フロア』【マウントビュースイート煌夜（こうや）の月】5万9000円〜

月フロアに配したもう1室は、リビング＋畳敷きのベッドルーム＋広縁の和洋空間。源泉かけ流しの展望半露天風呂からは、那須湯本の森を眺められる。

〈温泉DATA〉

【泉質】単純温泉（低張性中性高温泉）

【効能】神経痛、筋肉痛、関節痛など

【貸切風呂・客室露天風呂】温泉（源泉かけ流し）

※貸切風呂はチェックイン時に予約（40分・無料）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【展望半露天風呂付き客室】（全2室）

［平日・休日］6万6500円〜

［休前日］6万6000円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆、花火開催日など）は要問い合わせ

※宿泊は14歳以上

〈基本情報〉

【宿名】『悠久の宿 別邸 蜉蝣の月（かげろうのつき） 月フロア』

【電話】0287-76-1600

【住所】栃木県那須郡那須町湯本204

【アクセス】電車／JR東北本線黒磯駅から那須湯本温泉方面行きバスで約30分、山水閣入口（旧つつじヶ丘）バス停下車、徒歩2分、車／東北自動車道那須ICより県道17号経由で約15分

【駐車場】15台

【送迎】あり（黒磯駅より、要事前予約）

公式サイト：https://kagero-no-tsuki.jp

【那須高原】那須高原の豊かな自然と眺望がゲストを癒す人気の湯宿『ぬくもりに心なごむ湯宿 星のあかり』

客室に展望露天風呂や広い庭園露天風呂が備わる2階の部屋からは関東平野や那須岳が一望

『ぬくもりに心なごむ湯宿 星のあかり』【牽牛（けんぎゅう）】2万5450円〜 湯浴みをしながら関東平野の眺望も存分に楽しめる、展望露天風呂付きの一室。湯船は大きめなのでゆったり浸かれる

大手予約サイトで那須エリアの高級旅館人気ランキング第一位に選ばれたこともある、関東平野一望の高台に立つ宿。自然豊かな広い敷地に客室は13室。全室が温泉露天風呂付きで、1階の客室は豊かな緑に囲まれた広い庭園露天風呂、2階の客室には目の前に広がる関東平野や那須岳を望む展望露天風呂が備わる。

特別室には渓流露天風呂が付き、すべての湯船には効能豊かな重曹泉（美人の湯）が注がれている。開放感あふれる大浴場には客室とは異なる白濁の硫黄泉がかけ流され、2種類の泉質を堪能できる。2023年には、大浴場の露天風呂に美容やマッサージ効果のある高濃度炭酸泉とマイクロバブルバスが新設された。

個室食事処でいただく夕食は、とちぎ和牛の溶岩焼きをはじめ、厳選した地場の旬食材や豊洲直送の新鮮な海の幸に、洋のテイストをほんのり盛り込んだ和の創作フルコース。また、女性は特別価格でアロマエステを客室で受けられるほか、色浴衣の無料貸出も用意。旅行を楽しめるお得なパックプランや、スタッフの笑顔と温かみあるおもてなしも魅力だ。

露天風呂付き客室PICK UP！【展望露天風呂付き客室】2万2700円〜

『ぬくもりに心なごむ湯宿 星のあかり』【展望露天風呂付き客室】2万2700円〜

12畳の和室に広々としたテラスと露天風呂を設置。湯船は檜、信楽焼、御影石、岩造りの4種類があり、部屋ごとに異なる。

〈温泉DATA〉

【泉質】ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉、硫黄泉

【効能】ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩泉／神経痛、筋肉痛、関節痛など、硫黄泉／慢性皮膚病、慢性婦人病など

【客室風呂】温泉（加温、循環式）

【大浴場】温泉（加温、かけ流し）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全12室）

［平日・休日］2万500円〜

［休前日］2万2700円〜

【露天風呂付き和洋室】（全1室）

［平日・休日］2万6000円〜

［休前日］2万8200円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※子供料金…小学生／大人料金の40％、未就学児／大人料金の30％

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『ぬくもりに心なごむ湯宿 星のあかり』

【電話】0288-53-6050（予約センター）

【住所】栃木県那須郡那須町湯本206-1120

【アクセス】電車／東北新幹線那須塩原駅より無料送迎バス（要事前予約）で約40分、車／東北自動車道那須ICより県道17号経由で約15分

【駐車場】20台

【送迎】あり（要問い合わせ）

公式サイト：https://www.hoshinoakari.jp/

【塩原温泉】愛車とともに渓谷のなかで過ごす完全独立型のプライベートヴィラ『露天風呂付きヴィラ 紅葉 KUREHA』

『露天風呂付きヴィラ 紅葉 KUREHA』【コンドミニアムヴィラ】6万150円〜 源泉かけ流しの半露天風呂は2 階に設置。2面採光の窓を全開放すれば、塩原の景色をより広く望める

塩原温泉郷エリア初、箒川沿いのコンドミニアムヴィラは「暮らすように旅を愉しむ」ことを謳い、柔軟な滞在スタイルを提案している。メゾネットタイプの4棟は広さ200平方メートルというラグジュアリーなガレージハウス。愛車を部屋のガラス越しに眺められるショールーム的な演出は、車好きにはこたえられないはずだ。

1階は大きな窓越しに四季の景色を楽しめるリビングや和室があり、2階には望遠鏡付きのテラスや寝室、源泉かけ流しの半露天風呂が備わる。ヴィラでは珍しいプライベート岩盤浴ブースで、デトックスもいい。

食事はキッチンで持ち込み食材の調理も可能だが、オプションで部屋でのBBQやフロント棟ダイニングでの食事も選べる。バルスタイルのカジュアルな創作料理がおすすめ。

露天風呂付き客室PICK UP！【コンドミニアムヴィラ】6万150円〜

『露天風呂付きヴィラ 紅葉 KUREHA』【コンドミニアムヴィラ】6万150円〜

1階は和6畳＋リビング、キッチン、ジャグジー内風呂、テラス、ガレージで、2階は温泉半露天風呂＋岩盤浴、ベッドルーム、星見テラスを備える。4棟すべてが6名定員の、200平方メートルのメゾネットタイプ。

〈温泉DATA〉

【泉質】弱アルカリ単純泉、塩化物炭酸水素塩泉

【効能】神経痛、美肌効果など

【客室風呂】温泉（加温、源泉かけ流し・循環ろ過併用）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全4室）

［平日・休日］6万150円〜

［休前日］6万8150円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆、花火開催日など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『露天風呂付きヴィラ 紅葉 KUREHA』

【電話】080-2076-0908

【住所】栃木県那須塩原市上塩原22

【アクセス】電車／東北新幹線ほか那須塩原駅より塩原温泉バスターミナル行きバスにて塩原温泉バスターミナル下車、ゆ〜バスにて宮島下車徒歩約1分、車／東北自動車道西那須野塩原ICより国道400号を塩原温泉郷方面へ約30分

【駐車場】10台

【送迎】あり（要問い合わせ）

公式サイト：https://www.vila-kureha.com

【塩原温泉】離れの宿で塩原の名湯を独り占めし、サウナやジムで心身をリセット『離れの宿 楓音-kanon-（かのん）』

『離れの宿 楓音-kanon-（かのん）』【離れ 特別室】5万2150円〜 宿で最もハイクオリティな和洋室には、庭園や自然を望む広いデッキや大きな露天風呂が備わる

プライベート滞在で心身を開放するのにうってつけの宿は、塩原渓谷を沿うよう流れる箒川に沿って立つ。塩原温泉エリアで唯一という離れは全10棟。露天風呂と専用庭を配する部屋と、川を望むテラスに半露天風呂が付くメゾネットの2タイプがあり、メタケイ酸を豊富に含む温泉が肌をつややかにしてくれる。

そのほか施設内には大浴場や貸切岩盤浴、薪サウナやフィンランドサウナ、ジムエリアもあり、アクティブに巡るのもいい。

別棟の個室ダイニングでいただく夕食は、A5ランクとちぎ和牛や地元の旬食材を盛り込み、産地直送の海の幸も味わえる創作和懐石。ロビー棟では21時〜22時半は生ビールなどのアルコールが飲み放題なので、開放感あるラウンジでグラスを傾けたい。

露天風呂付き客室PICK UP！【離れ 洋室】3万6650円〜

『離れの宿 楓音-kanon-（かのん）』【離れ 洋室】3万6650円〜

デザイナーズホテルのような雰囲気をもつ、洋室＋ベッドスペースの一室。2名定員の洋室は計2室。ほか、和室＋ベッドスペースの和洋室が4室あり、4名まで対応可能な部屋も用意している。

〈温泉DATA〉

【泉質】弱アルカリ単純泉、塩化物炭酸水素塩泉

【効能】運動機能障害、美肌効果など

【客室風呂・大浴場】温泉（加温、源泉かけ流し・循環ろ過併用）

〈料金・宿泊プラン／2名1室の1名料金〉

【露天風呂付き客室】（全4室）

［平日・休日］3万6650円〜

［休前日］4万1650円〜

※1泊2食付き／税・サ込

※特別日（GW、お盆など）は要問い合わせ

〈基本情報〉

【宿名】『離れの宿 楓音-kanon-（かのん）』

【電話】0287-32-5555

【住所】栃木県那須塩原市上塩原23

【アクセス】電車／東北新幹線ほか那須塩原駅より塩原温泉バスターミナル行きバスにて塩原温泉バスターミナル下車、ゆ〜バスにて宮島下車徒歩約1分、車／東北自動車道西那須野塩原ICより国道400号を塩原温泉郷方面へ約30分

【駐車場】10台

【送迎】あり（要問い合わせ）

公式サイト：http://www.shiobara-kanon.jp/

