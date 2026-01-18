【リコール情報】モバイルバッテリーで設計に不備。返金＆回収対応に。llanoの「Magsafe対応 ワイヤレス」製品
llano製のモバイルバッテリーにおいて、設計上の不備によるリコールが発生しました。消費者庁もモバイルバッテリーの安全な利用に関する特集を組んで注意喚起を行っており、利用者はお手元の製品を早めにご確認ください。
【画像】実際の製品＆リコール詳細
品番は「llano-PBL3」、販売期間は2023年9月6日〜11月23日、対象台数は246台です。重大な事故を防ぐため、対象製品を所有している場合は直ちに使用を中止し、メーカーの案内に従いましょう。
llano製品の回収と返金「llano 10000mAh Magsafe対応 ワイヤレスモバイルバッテリー」において、製品固有の設計に不備があることが判明しました。これを受け、2023年11月23日より返金および回収対応が始まっています。
消費者庁の注意喚起特集消費者庁のリコール情報サイトでは、消費者にリコール情報や製品情報の再確認を促す特集を掲載中です。事故を未然に防ぐために、日頃から同サイトのチェックをおすすめします。
(文:All About ニュース編集部)