◇フィギュアスケート欧州選手権（2026年1月17日 英国・シェフィールド）

フィギュアスケート欧州選手権の男子でニカ・エガゼ（23＝ジョージア）が合計273.00点で初優勝を飾った。ジョージア勢の同大会優勝は男子は初めてで、今大会ではペアのアナスタシア・メテルキナ（20）ルカ・ベルラワ（23）組に次いで2つめの金メダルとなった。

ショートプログラム（SP）で91.28点を出してトップに立っていたエガゼは、フリーで4度の4回転ジャンプを成功させて自己ベストの181.72点をマーク。リンク上で歓喜のダイブを披露し、「リンクに上がった時は少し体が震えていた。でも、コーチの言葉を思い出した。ただ、この瞬間を楽しもうと。メダルのことを考えるのではなく、自分の演技で観客を喜ばせようと集中した」と心境を明かした。

SPでは4位だったマッテオ・リッツォ（27＝イタリア）が合計256.37点で2位に入り、ミラノ・コルティナ冬季五輪イタリア代表の座を獲得。SP8位のゲオルギー・レシュテンコ（23＝チェコ）が自己ベストの合計238.27点で3位となった。