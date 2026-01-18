【えらい】ウィッシュミーメル&ばつ丸の大掃除動画に癒される…!! - ピューロランド公式が投稿「かわいすぎる」「いや何してんねん(笑)」
年末年始、多くの人が行う「大掃除」。サンリオのキャラクターたちも、大掃除を実施……!?
サンリオピューロランドの公式YouTubeで公開されたウィッシュミーメルとバッドばつ丸の様子が、人気を博しています。
※画像は「サンリオピューロランド公式 Sanrio Puroland」（@SANRIOPUROLANDCHANNEL）より引用
メルが掃除しているのは、ショーやイベントが開催される「知恵の木ステージ」。ほうきとちりとり、ブラシを使い、丁寧に掃除していきます。
その頃ばつ丸は、キャラクターたちが暮らす「キャラグリレジデンス」の201号室を担当。真面目に掃除をしてえらい……と思いきや、鏡の前で決めポーズ!?
大掃除あるあるな「他のことに夢中になる現象」がピューロランドでも発生している様子です。
メルが真剣に取り組んでいる間、ばつ丸もしばらく頑張っていたものの、まさかの逃亡!? だが、メルさんの確保が早いっ……!!
見事に捕まったばつ丸は、一緒に掃除をすることに。雑巾で壁をペシペシ叩いてメルに凝視されたりしつつ、しっかり掃除していきました。
サンリオピューロランドのYouTubeチャンネルには、まだまだいろいろなキャラクターたちの日々を紹介した動画が。メルやばつ丸はもちろん、その他のキャラクターを推している人もぜひ、チェックしてみては?
