¡ÚµëÉÕ¶â¡Û»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤¡Ö2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¡×¤Ï¤Þ¤À¡©¼êÂ³¤ÊýË¡¤äµëÉÕ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ
µëÉÕ¶â¡Ö»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤2Ëü±ß¡×¤ÎÀ©ÅÙ³µÍ×¤ÈÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡©
º£²ó¤Î¡Ö»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤2Ëü±ß¡×¤ÎµëÉÕ¤Ï¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¡×¤Ç¤¹¡£»Ùµë³Û¤ÏÂÐ¾Ý»ùÆ¸1¿Í¤Ë¤Ä¤2Ëü±ß¡Ê1²ó¸Â¤ê¡Ë¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÎáÏÂ7Ç¯9·îÊ¬¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý»ùÆ¸¤Ç¡¢9·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤Ï10·îÊ¬¤Î»ùÆ¸¼êÅöÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅÀ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ7Ç¯10·î1Æü～ÎáÏÂ8Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÀ¸¤·¤¿»ùÆ¸¤âÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼õµë¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë»ùÆ¸¼êÅö¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê¤Þ¤¿¤Ï½ÐÀ¸»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ë¤Ç¡¢²È·×¤ò¼ç¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¼õµë¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¡©¤¤¤Ä¤â¤é¤¨¤ë¡© »Ùµë¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÌÜ°Â
¡Ö¤Þ¤À¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µëÉÕ¤Ï°ìÀÆ¤ËÆ±Æü¤ËÆþ¶â¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î»öÌ³½èÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ»þ´ü¤¬¤º¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¾å¤ÏÂÐ¾Ý»ùÆ¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é½ç¼¡¿Ê¤à¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý»ùÆ¸¡×¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÇ§Äê¾õ¶·¤äÆÏ¤±½Ð¾õ¶·¤¬µëÉÕ¤Î¥¹¥àー¥º¤µ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÅÀ¤â²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»ùÆ¸¼êÅö¤Ï¡¢½ÐÀ¸¤äÅ¾Æþ¤Î¤¢¤È¸¶Â§15Æü°ÊÆâ¤Ë¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÙ¤ì¤ë¤È»Ùµë³«»Ï¤¬¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡Ö»Ùµë»þ´ü¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ï¡¢¹ñ¤Î¾ðÊó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î°ÆÆâ¡Ê¹Êó¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦ÄÌÃÎ¡Ë¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬³Î¼Â¤Ç¤¹¡£
¿½ÀÁ¤ÏÉ¬Í×¡© ¼êÂ³¤ÊýË¡¤ÈÃí°ÕÅÀ¡Ê¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ê¥±ー¥¹¤â¡Ë
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý»ùÆ¸¤¬»ùÆ¸¼êÅö¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¼«¼£ÂÎ¤ËÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µëÉÕ¤¬¿Ê¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢½ÐÀ¸¡¦Å¾Æþ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖÇ§ÄêÀÁµá¡Ê¿½ÀÁ¡Ë¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¡ÖÊÌ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸½½»½ê¤Î¼«¼£ÂÎ¤ØÇ§ÄêÀÁµá¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ëº£²ó¤ÎµëÉÕ¤Ç¤âÉÔÍø±×¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼êÂ³¤¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±»ñ³Ê¤Î³ÎÇ§½ñÎà¤ä¸ýºÂ¾ðÊó¤Ê¤É¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤êÄÉ²ÃÄó½Ð¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸øÌ³°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¶ÐÌ³Àè¤«¤é»ùÆ¸¼êÅö¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤È¤Ï¿½ÀÁÁë¸ý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«³ÎÇ§¤·¡¢ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ØÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡Ö2Ëü±ßµëÉÕ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¡¦¼êÂ³¤¡¦»Ùµë»þ´ü¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
º£²ó¤Î¡Ö»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¡×¤Ï¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤¬¼¨¤¹Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÂÐ¾Ý»ùÆ¸1¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤¬1²ó¸Â¤ê»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»ùÆ¸¼êÅö¤ÎÂÐ¾Ý»ùÆ¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½ÐÀ¸¡¦Å¾Æþ»þ¤Ë»ùÆ¸¼êÅö¤Î¿½ÀÁ¤¬ºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ »Ùµë»þ´ü¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Î½èÍý¤Çº¹¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¤Î¾ðÊó¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÄÌÃÎ¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
子ども家庭庁　物価高対応子育て応援手当
