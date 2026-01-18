Ž¢Áª¼ê°éÀ®¢ªMLB°ÜÀÒ¶â¤Ç¥¬¥Ã¥Ý¥êŽ£¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¡Ä»³ËÜÍ³¿¤Ï70²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂ¼¾åŽ¤²¬ËÜ¤ÎÉ¾²Á¤¬Äã¤¹¤®¤¿¥ï¥±
º£¥ª¥Õ¤ÎNPB¤«¤éMLB¤Ø¤ÎÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
2025Ç¯¥ª¥Õ¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î°ÜÀÒ
¥ä¥¯¥ë¥È¡¡Â¼¾å½¡Î´¡¡¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡¡2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó51²¯±ß¡Ë
µð¿Í¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¡4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó90²¯±ß¡Ë
À¾Éð¡¡º£°æÃ£Ìé¡¡¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¡3Ç¯Áí³Û5400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó81²¯±ß¡Ë
¢¨¥ì¡¼¥È¤Ï°ÜÀÒÅö»þ¤Î¤â¤Î¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë
À¾Éð¤Îüâ¶¶¸÷À®¤â¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÎMLB°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤¿¡£3µåÃÄ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢üâ¶¶¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ºÀ¾Éð¤Ë»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¤ÎÂ§ËÜ¹·Âç¤â³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤ò´õË¾¤·¤¿¤¬¹ñÆâ»ÄÎ±¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Îã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤«¤éMLB¤Ø¤Î¿ÍºàÎ®½Ð¡×¤òÌäÂê»ë¤·¤¿ÏÀÄ´¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¹â³Û¤ÎÇ¯Êð¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖNPB¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äMLB¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤âÆ±Á³¤À¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿Âç»¨ÇÄ¤ÊÏÀÉ¾¤Ï¤â¤Ï¤äÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢NPB´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£¤Ê¤¼ÎëÌÚÀ¿Ìé¤è¤êÂ¼¾å¤ÎÊý¤¬°Â¤¤¤Î¤«
¤³¤³5Ç¯´Ö¤ËMLB¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¼çÍ×¤ÊNPBÁª¼ê¤Î·ÀÌó¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
2020Ç¯
DeNA¡¡Åû¹á²ÅÃÒ¡¡¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¡¡2Ç¯Áí³Û1200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó13.1²¯±ß¡Ë
À¾Éð¡¡½©»³æÆ¸ã¢¨¡¡¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¡¡3Ç¯2100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó22.8²¯±ß¡Ë
2022Ç¯
¹Åç¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¡¡5Ç¯Áí³Û8500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó113²¯±ß¡Ë
2023Ç¯
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡Àé²ìÞæÂç¢¨¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¡¡5Ç¯Áí³Û7500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó100²¯±ß¡Ë
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡µÈÅÄÀµ¾°¡¡¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¡5Ç¯Áí³Û9000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó120²¯±ß¡Ë
2024Ç¯
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡»³ËÜÍ³¿¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó465²¯±ß¡Ë
DeNA¡¡º£±Ê¾ºÂÀ¡¡¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹¡¡4Ç¯Áí³Û5300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó77²¯±ß¡Ë
2025Ç¯
µð¿Í¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¢¨¡¡¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¡1Ç¯1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë
¢¨¤Ï³¤³°FA¸¢¹Ô»È¡¢Â¾¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î°ÜÀÒ
2024Ç¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤Î465²¯±ß¤ò»Ï¤á¡¢100²¯±ß¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ëÂç·¿·ÀÌó¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ìµ¤¤Ë¾®Î³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ö¥ë¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
MLB¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡ÖNPB»þÂå¤Î¼ÂÀÓ¡×¤Ë±þ¤¸¤Æ·ÀÌó³Û¤¬·è¤Þ¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÂôÂ¼¾Þ¤ÈMVP¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿»³ËÜ¤¬¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤À¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢ÎáÏÂÍ£°ì¤Î»°´§²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¼¾å¤ä¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦3²ó¡¢ÂÇÅÀ²¦2²ó¤Î²¬ËÜ¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô2²ó¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤äµÈÅÄÀµ¾°¤è¤ê¤âÄã¤¤·ÀÌó³Û¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿µð³Û
¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒ¤Ï¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿NPBµåÃÄ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¡Ê¾ùÅÏ¶â¡Ë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¤ÏÁí·ÀÌó³Û¤Î°ìÄê³ä¹ç¡Ê2500Ëü¥É¥ë¤Þ¤Ç20¡ó¡¢2500Ëü¡Á5000Ëü¥É¥ë¤Þ¤Ç17.5¡ó¡¢5000Ëü¥É¥ëÄ¶¤Ï15¡ó¡Ë¡Ü½ÐÍè¹â¤Î15¡ó¤ò¹ç»»¤·¤Æ»»½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢MLBµåÃÄ¤È¤Î·ÀÌó¶â¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿NPBµåÃÄ¤Ë¤ª¶â¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¾åµ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°°ÜÀÒÁª¼ê¤Î¾ùÅÏ¶â¤Ï°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¡£
2023Ç¯¡¡µÈÅÄÀµ¾°¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë1537.5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë
2024Ç¯¡¡»³ËÜÍ³¿¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë5062.5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó70.9²¯±ß¡Ë
2024Ç¯¡¡º£±Ê¾ºÂÀ¡¡DeNA¤Ë982.5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó14.2²¯±ß¡Ë
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Á´Áª¼ê¤Ë»ÙÊ§¤¦Ç¯Êð¤ÎÁí³Û¤ÏËèÇ¯40²¯±ßÁ°¸å¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢µÈÅÄ¡¢»³ËÜ¤ÎMLB°ÜÀÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤Î2ÇÜÄ¶¤Î¾ùÅÏ¶â¤òÆÀ¤¿·×»»¤À¡£
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï2024Ç¯¤ËÀ¾ÀîÎ¶ÇÏ¡¢25Ç¯¤Ë¶åÎ¤°¡Ï¢¤È¡¢¶¦¤Ë¹Åç¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤òFA¤Ç³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¾å¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥Á¥ã¥É¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¤È¤¤¤¦ÂçÊª³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤Î·³»ñ¶â¤¬¡¢2¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¾ùÅÏ¶â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¢£¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï»³ËÜ¤Î7Ê¬¤Î1
¤·¤«¤·º£Ç¯¤Î°ÜÀÒÁª¼ê¤Î¾ùÅÏ¶â¤Ï¡¢
Â¼¾å½¡Î´¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë657.5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó10.3²¯±ß¡Ë
²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡µð¿Í¤Ë1087.5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó17²¯±ß¡Ë
º£°æÃ£Ìé¡¡À¾Éð¤Ë997.5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15.6²¯±ß¡Ë
ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ß´¹»»¤Ç¤Ï¾¯¤·¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µåÃÄ¤ÎÈé»»ÍÑ¤È¤Ï¤«¤Ê¤ê³«¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤Ê¤ª¡¢º£°æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢·ÀÌó¤Ï3Ç¯Áí³Û5400Ëü¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬1Ç¯¤´¤È¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¾ò¹à¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥á¤Ê¤é1Ç¯ÌÜ¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ç¤â·ÀÌó¤òÀÚ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Àè¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎã¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¾ùÅÏ¶â¤Ï¡¢µåÃÄ·Ð±Ä¤òÂç¤¤¯½á¤·¤Æ¤¤¿¡£
2007Ç¯¡¢¾¾ºäÂçÊå¤¬À¾Éð¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤ËÀ¾Éð¤Ï5111Ëü1111¥É¥ë11¥»¥ó¥È¡ÊÌó75.9²¯±ß¡Ë¤Î¾ùÅÏ¶â¤òÆÀ¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£À¾Éð¤Ï¤³¤Î»ñ¶â¤Ç¡¢µå¾ì¤Î²þ½¤¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤Ê¤É±Ä¶ÈÌÌ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2011Ç¯¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï5170Ëü3411¥É¥ë¡ÊÌó76.8²¯±ß¡Ë¤Î¾ùÅÏ¶â¤òÆÀ¤¿¡£µåÃÄ¤ÏÆó·³ËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë³ù¥öÃ«µå¾ì¤ä¼þÊÕ»ÜÀß¤ÎÂç²þ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
À¾Éð¤Ï¡¢º£µ¨¡¢DeNA¤«¤é·¬¸¶¾»Ö¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀÐ°æ°ìÀ®¤È2¿Í¤ÎFAÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÁ¤·¤¯¶¯µ¤¤ÎÊä¶¯¤ò¤·¤¿¤¬¡¢º£°æ¡¢üâ¶¶¤Î¾ùÅÏ¶â¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¤Ê¤¼·ÀÌó¶â¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
ÌäÂê¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎMLB°ÜÀÒÁª¼ê¤Î·ÀÌó¶â³Û¤¬Í½ÁÛ³°¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
Åê¼ê¤Îº£°æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¤Ë»³ËÜÍ³¿¤Ë¼¡¤°Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£°æ¤ÎNPB»þÂå¤ÎÀ®ÀÓ¡Ê58¾¡45ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.15¡Ë¤Ï¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¡Ê64¾¡50ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.18¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÅÅö¤ÊÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿üâ¶¶¤Ï¡¢Ã¥»°¿¶Î¨¤¬Äã¤¯¡¢À©µåÎÏ¤â¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬Ë§(¤«¤ó¤Ð)¤·¤¯¤Ê¤¤·ÀÌó¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¡¢üâ¶¶¤Ë¤âÎÉ¤¤¾ò·ïÄó¼¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾å½¡Î´¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¤¤¤¦NPB¤òÂåÉ½¤¹¤ë2¿Í¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢NPB¤«¤éMLB¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£Â¼¾å¤è¤ê²¬ËÜ¤ÎÊý¤¬¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¥ï¥±
OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨¡Ë¤Ï¡¢MLB¤Ç¤Ï.700¤ÇÊÂ¤ß¤ÎÁª¼ê¡¢.800¤ÇÃæ¼´ÂÇ¼Ô¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î4¿Í¤ÎÃæ¤ÇÎëÌÚ¤À¤±¤¬Ãæ¼´ÂÇ¼Ô¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
WAR¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÁª¼ê¤ò0.0¤È¤··æ½ÐÅÙ¤ò¸«¤ë»ØÉ¸¤À¡£Åû¹á¤È½©»³¤Ï¤³¤ì¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ÖÉ¸½à°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£
ÎëÌÚ¤ÎWAR¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ¤Ç3¼å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃæ¿´Áª¼ê¥¯¥é¥¹¡¢µÈÅÄ¤Ï1¼å¤À¤«¤é¡ÖÉ¸½à¤è¤ê¾¯¤·¾å¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎWAR¤Ï25Ç¯¤À¤±¤Ç6.6¤À¤Ã¤¿¡£
4¿Í¤ÎWAR¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼éÈ÷¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Åû¹á¡¢µÈÅÄ¤Î³°Ìî¼éÈ÷¤ÏÁá¡¹¤Ë¡Ö¼º³Ê¡×¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿¡£Åû¹á¤ÏÆâÌî¡¢DH¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤é¤¤¤Þ¤ï¤·¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£µÈÅÄ¤ÏDH¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½©»³¤Ï³°Ìî¼éÈ÷¤Ç¤Ï°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ0¤ÈÄ¹ÂÇ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¡£
ÎëÌÚ¤Ï¡¢±¦Íã¼éÈ÷¤Ç¤½¤³¤½¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢Â¾¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ25Ç¯¤ÏDH¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢NPB¤«¤éMLB¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿Ìî¼ê¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¶ËÃ¼¤ÊÎã³°¤È¤·¤Æ¡¢Â¸Ê¬¤Ë´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢Åû¹á¡¢½©»³¡¢µÈÅÄ¤È¡Öº¸ÂÇ¼Ô¡×¤Ï¡¢MLB¤ÎÅê¼ê¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»°´§²¦¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢Ç¯Îð¤â¼ã¤¤Â¼¾å½¡Î´¤¬¡¢·ÀÌóÇ¯¿ô¤ÈÁí³Û¤Ç²¬ËÜÏÂ¿¿¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬º¸ÂÇ¼Ô¤À¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¢£²¬ËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸·¤·¤¤¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤
Â¼¾å¤ÎÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¡£2024Ç¯¤Ï¡¢20À¤µª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¶áÂåMLB»Ë¾åºÇ°¤Î121ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿23Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç100ÇÔ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
25Ç¯¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤Ï6343Ëü¥É¥ë¡ÊÌó95.1²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢30µåÃÄÃæ28°Ì¡£2Ç¯51²¯±ß¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¥Á¡¼¥à1¤Î¹âµë¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ïº£µ¨¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢7·î¤Ë¤Ï²òÂÎ¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
2Ç¯·ÀÌó¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡¢ÍèÇ¯¡Ê27Ç¯¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Ç¤¢¤ë7·îËö¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±¹¥À®ÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¤«¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»Ä¤ì¤ë¤«¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤ÏÁá¡¹¤ËÃ¦Íî¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¡¹À®ÀÓÉÔ¿¶¤Ç¤â¥¹¥¿¥á¥óÍî¤Á¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²¬ËÜ¤¬ÆþÃÄ¤¹¤ë¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È·ã¤·¤¤¼ó°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£94¾¡68ÇÔ¤ÎÁêÀ±¤Ç¡¢Ä¾ÀÜÂÐÀï¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Èµå»Ë¤Ë»Ä¤ëÂç·ãÀï¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
25Ç¯¤ÎÇ¯ÊðÁí³Û¤Ï2²¯4206Ëü¥É¥ë¡ÊÌó363²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢30µåÃÄÃæ5°Ì¡£º£Ç¯¤â·ã¤·¤¤¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢°ìÎÝ¤Ë¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÃæ¼´ÂÇ¼Ô¤Î¥²¥ì¡¼¥íJr.¤¬¤¤¤ë¡£26Ç¯¤ÎÇ¯Êð¤Ï4021Ëü¥É¥ë¡ÊÌó60.3²¯±ß¡Ë¡£±¦Íã¡¢DH¤Ë¤ÏÇ¯Êð2416Ëü¥É¥ë¡ÊÌó36.2²¯±ß¡Ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼¡¢»°ÎÝ¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¬ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÏÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£MLB¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯
²¬ËÜ¤Ï¡¢ÆþÃÄÁá¡¹¸·¤·¤¤¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¤Ç¤¤ì¤Ð³«ËëÁá¡¹¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
Â¼¾å¤â²¬ËÜ¤âÂÇÎ¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢30ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.800¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
NPB¤«¤éMLB¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼·ÀÌó¤¹¤ì¤Ð¡¢NPB¤Ë¤¤¤Æ¤Ï°ìÀ¸¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¹â³ÛÇ¯Êð¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢MLB¥µ¥¤¥É¤â½ù¡¹¤ËNPBÁª¼ê¡¢¤È¤ê¤ï¤±¡ÖÂÇ¼Ô¡×¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¶Ë¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡ÖÃ¯¤â¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤È¤ê¤ï¤±¡Ö¼éÈ÷¡×¤Ï¡¢NPB¤«¤éMLB¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¹©¼Ç¤Ç¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹ø¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÂÇµå¤ò½èÍý¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏMLB¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
Åê¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏNPB¤ÈMLB¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡Ö¸ò´¹¥ì¡¼¥È¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿ÍºàÎ®½Ð¤ÏÂ³¤¯¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ìî¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°Â°×¤Ê°Õ¼±¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
°ÜÀÒ¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢NPB¤ÎÌî¼ê¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¹Èø ¹¸¡Ê¤Ò¤í¤ª¡¦¤³¤¦¡Ë
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼
1959Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¡¢Î¹¹Ô»¨»ïÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Øµð¿Í·³¤Îµð¿Í ÇÏ¾ìÀµÊ¿¡Ù¡¢¡ØÌîµåÊø²õ ¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡ÖÌîµåÎ¥¤ì¡×¤ò¿©¤¤»ß¤á¤í¡ª¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼ ¹Èø ¹¸¡Ë