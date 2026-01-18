年賀状じまいをしたのに結構届いてしまいました。失礼にならず、お金もかけずに対応する方法はありますか？

年賀状じまい後に年賀状が届くのはよくあること。まずは落ち着いてOK

年賀状じまいをしたのに届くのは、実は珍しいことではありません。相手があなたの「年賀状じまい」を知らなかったり、宛名リストを更新できていなかったりすると、例年通りに出してしまうケースが多いからです。

また、年賀状じまいのあいさつは見落とされやすく、読んだつもりでも印象に残っていないこともあります。まずは「自分が悪いのかな」と思いすぎず、自然な行き違いだと捉えると気持ちが楽になります。



お金をかけない基本対応は「返さない」か「別手段で一言お礼」

結論からいえば、年賀状じまいをしているなら、年賀状で返さなくても失礼に当たりにくいです。特に、事前に年賀状じまいの連絡をしている場合は、無理に年賀状を用意しなくても問題は少ないでしょう。

とはいえ、相手が目上の方や長く付き合いのある方だと、何もしないのが気になる場合もあります。そのときは、LINEやメールなど無料で送れる手段で「届いたお礼＋今年もよろしく」の短い一言を添えるだけでも印象がやわらぎます。

フタバ株式会社が行った年賀状じまいに関するアンケート調査によると、年賀状じまいの主な手段として「特に何もしていない」と回答した人は200人中85人と最も多く、メールやLINEで伝えたと回答した人は64名でした。



無料でできるおすすめ対応（1）LINE・メールで「お礼＋年賀状じまいの再共有」

お金をかけず、最も手軽なのはLINEやメールでの返信です。ポイントは、長文にせず「届いたことへのお礼」を最初に入れ、最後に今後の方針をやんわり伝えることです。

例えば「年賀状ありがとう。今年から年賀状は控えているけれど、これからもよろしくね」のように、相手を否定しない言い方が無難です。年賀状じまいを再度伝えることで、来年以降の負担も減らせます。



【文例（LINE・メール）】 「年賀状ありがとうございました。今年から年賀状は控えておりますが、変わらずよろしくお願いいたします。寒い日が続きますのでご自愛ください。」

無料でできるおすすめ対応（2）電話で軽くお礼を伝える（高齢の親戚にも有効）

相手がスマホを使わない、LINEをしていない場合は、電話がいちばん確実です。わざわざ改まったあいさつにしなくても、「年賀状届いたよ、ありがとう」と伝えるだけで十分気持ちは伝わります。会話の流れで「年賀状は今年で最後にしていてね」と軽く添えると、相手も受け止めやすいでしょう。

電話は時間がかかるイメージがありますが、要点だけなら1～2分でも問題ありません。声が聞ける分、紙の年賀状以上に温かい印象を残せることもあります。



無料でできるおすすめ対応（3）SNSやメッセージアプリで近況報告を兼ねる

年賀状の役割は「新年のあいさつ」と「近況報告」が中心なので、SNSやメッセージで代替しやすいのも特徴です。特に、友人関係なら堅い文章よりも、短いあいさつやスタンプでも十分成立します。

写真を1枚添えるだけでも、年賀状のような“季節の便り”になり、相手も喜びやすいでしょう。「年賀状ありがとう、今年もよろしく！」と気軽に返すことで、やり取りが負担になりにくくなります。費用ゼロで関係性を維持できる、現代的な方法です。



失礼なく、お金をかけずにできる年賀状じまい後の対応

年賀状じまい後に年賀状が届くのはよくあることで、基本的には年賀状で返さなくても大きな失礼にはなりにくいです。気になる相手には、LINE・メール・電話など無料の方法で「届いたお礼」を一言伝えるだけでも印象はやわらぎます。

来年以降の負担を減らすために、やんわり年賀状じまいを再共有しておくのもおすすめです。無理に費用や手間を増やさず、関係性に合わせた“ちょうどいい対応”を選びましょう。



出典

フタバ株式会社 年賀状じまいに関するアンケート調査（PRTIMES）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー