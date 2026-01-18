ねるねるねるねがアイスに♡40周年記念「ねるねるねるねアイス」登場

子どもの頃に夢中になったあの「ねるねるねるね」が、ついにアイスになって登場します。発売40周年という記念すべき年に誕生した「ねるねるねるねアイスバー」は、味も見た目もワクワク感もそのまま詰め込んだ特別な一本。懐かしさを感じながらも、今の気分にぴったりなひんやりスイーツとして楽しめるのが魅力です。大人も思わず手に取りたくなる、注目の新作アイスをチェックしてみて♡

40周年記念でアイスバーに進化



1986年の発売以来、「つくる楽しさ」で多くの人に愛されてきたねるねるねるね。その40周年を記念して誕生したのが「ねるねるねるねアイスバー」です。

長年親しまれてきた世界観を大切にしながら、冷たいスイーツとして新たな楽しみ方を提案。節目の年にふさわしい、特別感あふれるアイテムとなっています。

ぶどう味×キラキラ見た目が魅力



味のベースは、ねるねるねるねで人気のぶどう味。何度も調整を重ね、アイスとしてのおいしさを追求しています。赤・青・黄のキャンディチップを混ぜ込み、トッピング付きねるねるねるねの見た目を再現。

キラキラとしたビジュアルは、写真映えも抜群で、食べる前から気分が高まります。

最後まで楽しいあたりつき



食べ終わる瞬間までワクワクできるよう、「あたりつきスティック」を採用しているのもポイント。“あたり”が出た方には、知育菓子®の詰め合わせセットをプレゼント。

40周年ロゴ入りパッケージと合わせて、遊び心あふれる仕掛けが、ねるねるねるねらしい楽しさを演出します。

発売日：2026年2月23日(月)コンビニエンスストア先行発売

2026年3月16日(月)スーパーマーケット、ドラッグストア等発売

容量：70ml

まとめ



懐かしさと新しさを同時に楽しめる「ねるねるねるねアイスバー」は、40周年だからこそ生まれた特別な一品。

ぶどう味のアイスにキラキラトッピング、そしてあたりつきスティックまで、子ども心をくすぐる要素が満載です。

コンビニ先行発売後、全国へと販売が広がるので、見かけたらぜひチェックしてみてください。ひんやり甘いアイスで、あの頃のワクワクをもう一度♡