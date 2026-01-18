第1子妊娠を公表した女優のトリンドル玲奈（33）が17日、自身のインスタグラムを更新。おなかが「ぽんぽこりん」となった最新ショットを披露した。

「今ではもうぽんぽこりん」と大きくなったおなかで外出する姿をアップ。「来週は寒くなるみたいなので、あったかくして過ごしましょ」とつづった。

「coat＆bag @smoothmood.kr shoes @adidasoriginals (←こんなに柔らかくて軽いバレエシューズははじめて) タイツはzozoで購入」と説明。「あと @hm のニットマキシワンピースにハマってます 柔らかくて、片方のサイドにスリットが入ってて歩きやすいです」とした。

ファンからは「あったかくして過ごして」「ぽんぽこりんでも可愛いです」「暖かそうでお似合いのコート姿も可愛すぎる」「世界一可愛い妊婦」などのコメントが寄せられている。

トリンドルは24年1月19日に俳優の山本直寛と結婚。純白のドレスを身にまとい、2人で寄り添うウエディング写真を投稿し「私事ではございますが、俳優の山本直寛さんと結婚いたしました」とインスタグラムで結婚を報告した。今月14日には「お腹に小さな命を授かりました」とおなかに手を当てたショットを投稿。「今は出産を目前に控え、ドキドキしていますが、あたたかく見守っていただけたらうれしいです」としていた。