¡Ú19Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤Ä¤¤¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆüËÜÂÚºßµ¤¬´°À®¡¢¥È¥¤Ï¥Õ¥ß¤é¤È´°À®¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¯¤¬¡Ä
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè76²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
¤Ä¤¤¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÎÆüËÜÂÚºßµ¤¬´°À®¤¹¤ë¡£¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤ä¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÆüËÜÂÚºßµ´°À®¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¯¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤¬À¾ÍÎÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡¢»ÊÇ·²ð¤È¥Õ¥ß¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÀ¾ÍÎÎÁÍý¤ä¥ï¥¤¥ó¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â³Ú¤·¤à¡£¤½¤³¤Ë¡¢Á°²ó¤Î¥Ø¥Ö¥ó°ú¤Ã±Û¤·¤Îµ»ö¤ÇÌ£¤òÀê¤á¤¿³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤¬¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¸½¤ì¤ë¡£