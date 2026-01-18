斬新な発想に「なるほどダイハツメイだ」の声も

2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されたカスタムカーイベント「東京オートサロン2026」において、ダイハツ工業（以下、ダイハツ）は軽商用車「ハイゼット トラック」をベースとした斬新なコンセプトモデル「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3」を世界初公開しました。

軽トラックが持つ実用的な側面に、アウトドアシーンでの楽しさや利便性を大胆に融合させたカスタマイズカーです。

【画像】超カッコいい！ これが「荷台が伸びーーーる“斬新軽トラ”」です！ 画像で見る（30枚以上）

ダイハツが今回のショーで掲げた“ダイハツメイ（大発明）”というキーワードを象徴する一台として、来場者に加え、SNSなどでも大いに注目を集めているようです。

どのようなカスタムが施されているのでしょうか。

ベースとなっている「ハイゼット」シリーズは、1960年の誕生以来、日本の物流や農業を支えてきたロングセラーモデルであり、今回その「パネルバン」仕様が新たな姿へと変貌を遂げました。

パネルバンといえば、通常は宅配業務などで見かける箱型の荷室を備えた車両ですが、EXTEND3ではその荷室部分に驚きの仕掛けが施されています。

最大の特徴は、停車中に荷室を後方へとスライドさせることで、フロア面積を大幅に拡大できる「荷室拡張機能」です。

この機能により、休憩時やアウトドアでの拠点として活用する際の居住性を劇的に向上させており、車中泊も可能な「大人向けの秘密基地」のような空間を実現しています。

外観は、オリジナルカラーの「カーキ」でペイントされ、タフでワイルドなイメージを強調する仕上がりとなりました。

足回りにはビードロック風のデザインを採用したホイールと、オフロード走行を予感させる凹凸の激しいチャンキータイヤを装着しています。

さらに、屋根の上にはハードカーゴ社製のルーフキャリアを備えており、軽トラックの限られた積載スペースを外部に広げる工夫も見られます。

また荷台の下部には、新規開発された「オリジナルサイドパネル」が装着されており、通常はデッドスペースとなりがちな場所を有効活用して積載量を増加させるなど、細部にわたる工夫が凝らされています。

インテリアにおいても、外装と統一感を持たせた専用のシートカバーなどが採用され、商用車特有の簡素なイメージを払拭し、趣味の道具としての満足感を高める演出がなされています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1835mm〜1940mm程度とされており、エンジンは660ccの自然吸気ユニットを搭載し、トランスミッションはCVTが搭載されています。

近年、軽トラックをベースにした「軽トラキャンプ」やカスタムの文化は急速に広がっており、ハイゼットシリーズもその中心的な存在となっています。

しかし従来のカスタムの多くは、荷台に居住用のシェルを載せたり、テントを設営したりするものが主流でした。

今回のEXTEND3が提案した「荷室自体がスライドして伸びる」という機構は、車両の本来の枠組みを崩さずに利便性を拡張する新しいアプローチであり、軽自動車という限られた規格の中で最大限の可能性を追求したダイハツらしい「発明」と言えるでしょう。

※ ※ ※

この斬新な仕様に対し、SNSを中心としたインターネット上では驚きと期待の声が多数寄せられています。

なかでも「軽トラの荷室を伸ばすという発想はまさに大発明だ」「これがあれば、軽自動車でも本格的な車中泊が楽しめる」といった肯定的な意見が目立ちます。

特に、釣りや登山といった多くのアウトドア用品を積み込む趣味を持つ層からは、「濡れた道具と寝るスペースを分けられるのが素晴らしい」といった具体的な利便性を評価する声も上がっています。

また市販化を熱望するコメントも多く見られ、「パネルバンは雨風を凌げるので、この仕様で発売されたら即決したい」「ダイハツにはこのままの姿で、ぜひ純正オプションや特別仕様車として展開してほしい」といった、商品化への期待値は非常に高い状況です。

これまで物流の現場を支えてきたパネルバンが、ライフスタイルを豊かにするパートナーとして再定義されたことへの衝撃は、会場に足を運んだファンだけでなく、多くの車好きの間で大きな波紋を広げています。

※ ※ ※

ダイハツが示した「小さいからこそできること」というメッセージは、この一台に凝縮されています。

物流のスタンダードであるハイゼットが、次なるステージとしてどのような「遊び」を提案していくのか、今後の市販化に向けた動向に世界中が注目しています。