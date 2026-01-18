＜パート義姉は救世主？＞毎日うっとうしすぎ！スーパーの特売情報⇒「ありがた迷惑」【第1話まんが】
私はナツミ。夫と娘のアカリ（5才）と暮らしています。私は結婚を機に、夫の地元であるこの街に引っ越してきました。義両親や夫の姉・ミサコさん家族もわりと近くに住んでいて、親しくさせてもらっています。ある日私は義母から、ミサコさんがパートを始めたと聞きました。子どもが大きくなったので近所のスーパーで働くことにしたようです。もともと明るくて世話好きな性格なので、きっとイキイキ仕事をしているんだろうなと思っていましたが……？
ミサコさんは明るくて世話好きないい人です。ただ裏を返せばちょっと「おせっかい」なのです。毎日のように届くLINEは、いつもスーパーのお買い得情報……。親切のつもりかもしれませんが、少々うんざりしてしまいます。
うっとうしくなって未読スルーしても、また翌日には情報が送られてきます。私には、休日に娘とスーパーへ行くサイクルができているし、平日のお買い得情報ははっきり言って不要です。しかしミサコさんの親切はエスカレートして……。
うちの近所にも小さなスーパーはあります。仕事休みの日に娘と一緒に買い物に行くのは、日々の幸せのひとつ。ミサコさんに勝手に買い物をされると自分のペースを崩されるし、娘との幸せな時間まで先回りしてつぶされたような気がしてしまいます。はっきり言ってありがた迷惑です。
ただミサコさんが善意で連絡してくれているのは分かります。私としても今後も穏便に親戚付き合いをしていきたいです。いったいどうしたらいいのでしょう……。
最近はミサコさんからのスマホの通知が鳴るたび、ため息をついてしまうのでした。
原案・ママスタ 編集・井伊テレ子
ミサコさんは明るくて世話好きないい人です。ただ裏を返せばちょっと「おせっかい」なのです。毎日のように届くLINEは、いつもスーパーのお買い得情報……。親切のつもりかもしれませんが、少々うんざりしてしまいます。
うっとうしくなって未読スルーしても、また翌日には情報が送られてきます。私には、休日に娘とスーパーへ行くサイクルができているし、平日のお買い得情報ははっきり言って不要です。しかしミサコさんの親切はエスカレートして……。
うちの近所にも小さなスーパーはあります。仕事休みの日に娘と一緒に買い物に行くのは、日々の幸せのひとつ。ミサコさんに勝手に買い物をされると自分のペースを崩されるし、娘との幸せな時間まで先回りしてつぶされたような気がしてしまいます。はっきり言ってありがた迷惑です。
ただミサコさんが善意で連絡してくれているのは分かります。私としても今後も穏便に親戚付き合いをしていきたいです。いったいどうしたらいいのでしょう……。
最近はミサコさんからのスマホの通知が鳴るたび、ため息をついてしまうのでした。
原案・ママスタ 編集・井伊テレ子