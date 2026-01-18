マキロイは3差5位で最終日へ 桂川有人49位、星野陸也52位
＜ドバイ招待 3日目◇17日◇ドバイクリークリゾート（UAE）◇7059ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの2026年初戦は第3ラウンドが終了した。ツアー2勝の38歳、ナチョ・エルビラ（スペイン）がトータル8アンダー・単独首位につけている。
シェーン・ローリー（アイルランド）らがトータル6アンダー・2位タイ。4年連続の年間王者に輝いたローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータル5アンダー・5位で最終日へ向かう。日本勢は2人が出場。ともに第3ラウンドは苦戦し、桂川有人は4バーディ・5ボギー・2ダブルボギーの「76」でトータル9オーバー・49位タイ、星野陸也は3バーディ・2ボギー・1トリプルボギーの「73」でトータル10オーバー・52位タイに後退した。賞金総額は275万ドル（約4億3500万円）、優勝者には46万5000ドル（約7360万円）が贈られる。
DPワールドツアー 第3ラウンドのリーダーボード
