元防衛相で自民党の中谷元衆院議員（68）が18日、フジテレビ系「日曜報道THE PRIME」（日曜午前7時半）に生出演。立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」からの勧誘を完全否定した。

梅津弥英子アナウンサーから「新党設立に際しては、公明党の斉藤（鉄夫）代表が自民の穏健派にも声をかけていた、というようなことを言っていた。中谷さん話はあったんですか？」と聞かれた中谷氏は「全く話はありません」と否定した。

その上で「私自身も36年間、自民党の中で国会議員活動をしておりますので、自民党の中でずっと議論をして、やってきましたので、全く（新党に）参加するという意思はない」と明言。「以前、希望の党とか新進党のこともありましたけど、選挙直前に党を立ち上げるということで、いったいこの党は何をしたいのか、その理念もはっきり分からないんですけど、選挙の互助会のような気がします」と批判した。

また斉藤代表が石破前首相に新党の理念などを声掛けした、と明かしていることについて、石破内閣でも防衛相を務め、石破氏に近い関係とされる中谷氏は「石破さん、今、中東に行ってますけど、その前に電話したんですけど、『全くそういう話はない』と」と、石破氏との会話を明かした。