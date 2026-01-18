PENGUIN RESEARCH、デビュー10周年記念ツアー「Penguin Go a Road 2026 "Re:SEARCH"」開催決定＆4月22日にデビュー10周年アルバム発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「負けがいのある人生を唄うバンド」PENGUIN RESEARCH。

今年2026年は、PENGUIN RESEARCHデビュー10周年となるメモリアルイヤー！そのデビュー10周年を記念する全国ツアー「Penguin Go a Road 2026 “Re:SEARCH”」の開催が決定した。

5月21日（木）東京・渋谷CLUB QUTTROを皮切りに9月末まで、全国11都市11公演、PENGUIN RESEARCHがバンドらしさを「Re:SEARCH」する旅に出る。チケット最速先行は1月18日21:00より、PENGUIN RESEARCHオフィシャルファンクラブ「ペンギン研究所」にて受付開始となる。

さらに、4月22日には最新アルバムの発売も決定！TVアニメ『杖と剣のウィストリア』オープニング主題歌「Fire and Fear」、Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』オープニングテーマ「フラッシュバック」を含め、デビュー10周年の道のりの歩み、バンドとしての進化、「これまでと現在、そしてこれから」を詰め込んだ最新アルバムとなる。

そしてデビュー10周年記念日前日となる1月19日（月）の0時（＝1月18日（日）24時）には、最新アルバムからの先行配信となる新曲「雨天続行」が各配信ストアにてダウンロード＆ストリーミング配信がスタートする。

●配信情報

PENGUIN RESEARCH

「雨天続行」

1月19日先行配信開始

配信リンクはこちら

https://PenguinResearch.lnk.to/uten_zokkou

●ライブ情報

PENGUIN RESEARCHデビュー10周年記念 全国ツアー

Penguin Go a Road 2026 “Re:SEARCH”

（読み：ペンギン・ゴー・ア・ロード”リ・サーチ”）

5/21（木）東京都 渋谷CLUB QUATTRO 開場 18:15／開演 19:00

5/23（土）岐阜県 岐阜CLUB ROOTS 開場 16:30／開演 17:00

6/13（土）千葉県 柏PALOOZA 開場 16:15／開演 17:00

6/27（土）宮城県 仙台darwin 開場 16:30／開演 17:00

7/11（土）埼玉県 HEAVEN’S ROCK 熊谷 VJ-1 開場 16:30／開演 17:00

7/18（土）兵庫県 神戸VARIT. 開場 16:30／開演 17:00

8/8（土）埼玉県 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 開場 16:30／開演 17:00

8/15（土）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO 開場 16:15／開演 17:00

8/30（日）福岡県 DRUM Be-1開場 16:30／開演 17:00

9/11（金）大阪府 梅田CLUB QUATTRO 開場 18:15／開演 19:00

9/26（土）神奈川県 CLUB CITTA’ 開場 16:30／開演 17:30

チケット券種

立見：\5,200／ツアーロゴタオル付 \7,000 ※税込、ドリンク代別

チケット受付

最速先行：FC「ペンギン研究所」にて受付

http://k.penguinresearch.jp/

1/18（日）21:00〜1/25（日）23:59

ライブ情報はこちら

https://www.penguinresearch.jp/live/

●リリース情報

PENGUIN RESEARCHデビュー10周年記念アルバム

「PENGUIN RESEARCH 10周年フルアルバム（仮題）」

2026年4月22日発売

アルバム予約ページ

https://penguinresearch.lnk.to/10thAL

【初回生産限定盤（CD+BD）】

品番：VVCL 2867-2868

価格：￥4,400（税込）

・三方背ケース仕様

・特典映像収録Blu-ray同梱

【通常盤（CD）】

品番：VVCL 2869

価格：￥3,300（税込）

●作品情報

Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』



機種：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite

発売日：2026年1月22日（木）発売

ジャンル：非論理な恋を描くADV

プレイ人数：1人

CERO：C（15歳以上対象）

希望小売価格

・通常版：8,580円（税込）

・限定版：限定 Revelation BOX （リベレーションボックス ）：12,980円（税込）

・ダウンロード版：8,580円（税込）

企画・制作：ティズクリエイション株式会社

発売：株式会社ブロッコリー

＜PENGUIN RESEARCHプロフィール＞

「負けがいのある人生を唄う」をコンセプトに、様々なフィールドで活躍するメンバーが集まり結成された5人組ロックバンド。ミュージシャン、クリエイター、バンドマン等それぞれの出自を持つ神田ジョン、堀江晶太、柴粼洋輔、新保惠大、声優としても活動するVocal 生田鷹司で構成される。

2017年〜2022年に開催したワンマンライブは、自身初のアリーナ公演となった横浜文化体育館のワンマンライブを含め、そのほとんどがSOLD OUTを記録。

2025年には結成10周年を迎え、フルアルバム「それでも闘う者達へ」「はいしゃふっか津宣自由形」を引っ提げた全国ツアーを開催中。

そのバンド全体から発せられる高い熱量の演奏と、それぞれが唯一無二さを発揮するメンバーのパフォーマンス、生田鷹司のエモーショナルなVocalが観るものすべてを魅了する、「いま最もライブが観たいバンド」！

(C)BROCCOLI (C)TIS Creation

関連リンク

PENGUIN RESEARCH オフィシャルサイト

https://www.penguinresearch.jp/

『UN:LOGICAL（アンロジカル）』公式サイト

https://licobits-game.com/unlogical/