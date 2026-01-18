Ｊ２北海道コンサドーレ札幌にＪ２鳥栖から加入したＭＦ堀米勇輝（３３）と、１０年ぶりに復帰したＭＦ堀米悠斗（３１）の「ダブル堀米」が、今季に懸ける思いをキャンプ地の沖縄で語り合った。同姓で以前から互いに意識していた２人は、同じチームに所属することを驚きつつ、頼れる存在と歓迎した。昨季、勇輝は鳥栖から期限付き移籍先のＪ２愛媛で、悠斗はＪ１新潟でともに最下位での降格を経験。味わった悔しさを繰り返さないよう、強いチームにすべく、けん引していく。（取材・構成＝砂田 秀人）

２学年上の勇輝（以下、勇）が「ゴメス」、悠斗（以下、悠）は「ゴメ君」と呼び合う２人の堀米が、沖縄で思いを語り合った。

悠「試合は何回もやってたけど、初めてしゃべったのはいつだろう。確か鳥栖がホームの試合」

勇「たぶん２０２３年くらい」【注１】

悠「そうですよね。（東京五輪の）スケボーがあってからですよね。あれ【注２】で僕はフォロワー、１万２０００から倍増した」

勇「俺はちょびっと。１００か２００。まあ昔から札幌の堀米君は兄弟なのとか、親戚なのとかよく言われてた。俺も兄弟なんじゃないかなと（笑）」

悠「ゴメ君はもちろん認識してた。ユース年代から代表にずっと入っていた超有名人だし。それがまさか同じチームになるとは。堀米２人って、絶対、強化部の人嫌がると思った」

勇「そんなことはないだろ（笑）」

お互いの印象は。

勇「新潟でのイメージが強い。キャプテンシーがあって、チームをまとめられて引っ張っていける。試合の時もあいさつしてくれたり、すごい律儀。一緒にやってた選手に聞いてもみんないいやつって言う。人間性は間違いない」

悠「同じ名字で身長も同じくらいの左利きで、ユースの時から意識してた人。プロに入って色んなチームで対戦したが、もう嫌でした。受ける場所とかうまくて。嫌なところに入ってきて、ああ、うめえなっていうのが何回もあった」

昨季、降格を経験した２人。札幌でのプレーに期するものはある。

勇「愛媛もすごいお世話になったクラブだったから、何とかしたくて戻ったけどなかなか難しくて。本当、勝たなきゃ何の意味もないなと。何よりこの世界は結果が大事。色んな問題が起きても、勝つことで全て解決するというのは、この何年も感じている。勝つことにこだわるチームにしていきたい」

悠「プレーももちろんだが、チームがいい方向に進むために常に同じ姿勢で、い続けたい。今はみんなモチベーション高くてやれてるけど、序列が決まり、試合に出る出ないで落ちたり乗ったりをそれぞれがやると強いチームではない。気持ちが落ちてる選手がいたら引っ張り上げて、試合に出始めた子にはそれでも謙虚に続けることの大切さや、経験してきたものを伝えていければ」

２月から始まる半年間の明治安田百年構想リーグ（Ｊ２とＪ３計４０クラブが４グループに分かれて一緒に戦う）は昇降格がない。１年半後のＪ１昇格へ、札幌のために全力を尽くす。

勇「札幌が良くなっていくためにできることは何でもやりたい。年齢的にも全ての試合に出られるわけではないと思うが、自分の与えられた立場、状況下でベストを尽くして、少しでもチームが良くなるために行動していきたい」

悠「勝ちにこだわる姿勢はこのハーフシーズンでどのチームよりも強く持たないといけない。昇格がないとかは全く関係ない。このエンブレムを着けて戦う以上、全試合勝つ気持ちでやらなきゃいけない。そういうチームになれるよう、口で言うよりまず行動で示す。こういう選手になりたいと思ってもらえるように取り組んでいきたい」

【注１】２０２３年５月２０日、川井健太監督が率いる鳥栖はホームでＪ１に復帰した新潟と対戦し、２―０で勝った。堀米勇輝は３トップの右、堀米悠斗は左サイドバックでともに先発。勇輝は後半４０分までプレー。悠斗はフル出場した。

【注２】２０２１年東京五輪のスケートボード男子ストリートで堀米雄斗が金メダルを獲得。１文字違いの堀米悠斗は「勘違いされて」ツイッター（現Ｘ）のフォロワーが激増した。

◆堀米 勇輝（ほりごめ・ゆうき）１９９２年１２月１３日生まれ、山梨県出身。甲府Ｕ―１５から同１８へ進み、２００９年のＵ―１７Ｗ杯では日本代表の主軸を務める。１０年８月に甲府とプロ契約。１１年３月５日のＪ１第１節・磐田戦でプロデビュー。熊本、愛媛への期限付き移籍後、１６年に京都へ完全移籍。１７年に甲府、１９年に千葉へ完全移籍し、山形への期限付き移籍を経て、２２年に鳥栖へ完全移籍し、川井健太監督の下でプレー。昨年８月から愛媛への期限付き移籍を経て今年、札幌に完全移籍で加入。攻撃的位置はどこでもこなせる。Ｊ１通算１１４試合出場８得点、Ｊ２通算２３８試合出場２８得点。１６８センチ、６３キロ。左利き。背番号１３。

◆堀米 悠斗（ほりごめ・ゆうと）１９９４年９月９日生まれ、札幌市出身。札幌のジュニアスクールからＵ―１２、同１５、同１８へと進み、高３の１２年に主将としてＪユース選手権で優勝。１３年にトップ昇格。１４年にＪ３福島へ期限付き移籍後、１５年に札幌復帰。１７年にＪ１新潟へ完全移籍。新潟では昨季まで６年連続で主将。今季、完全移籍で１０年ぶりに札幌へ加入。ポジションはボランチと左サイドバック。Ｊ１通算９０試合出場１得点、Ｊ２通算２２０試合出場６得点、Ｊ３通算１８試合出場無得点。１６８センチ、６７キロ。左利き。背番号３１。