兄の藤吉郎に誘われて侍に

尾張国（愛知県西部）の中村（名古屋市中村区）で、母や姉妹とともに農作業に勤しんでいた小一郎（仲野太賀、のちの羽柴秀長）は、第二回「願いの鐘」（1月11日放送）で、侍になる決意を固めた。

8年ぶりに中村に戻った兄の藤吉郎（池松壮亮、のちの羽柴秀吉）から、織田信長（小栗旬）の居城がある清洲（愛知県清須市）に来て侍になるように誘われても、小一郎は断っていた。しかし、家族と一緒に住む村が野盗や野武士集団に蹂躙され、村人たちが虫けらのように殺されるのを目の当たりにして、決意を固めた。

秀長を演じる仲野太賀

藤吉郎に「行こう、わしと一緒に。侍になれ、小一郎！」と声をかけられ、故郷の村を離れて、清洲に向かったのである。第三回（1月18日放送）のサブタイトルは「決戦前夜」で、「決戦」とは永禄3年（1560）5月19日に信長が今川義元（大鶴義丹）を討った桶狭間合戦を指すから、その少し前の時期ということになる。

秀長は天文9年（1540）3月2日に生まれた可能性が高く、兄の秀吉の3歳年下で、桶狭間合戦当時は満20歳だった。中村の地を離れて信長に仕えたのがいつなのか、史料からはわからないが、秀吉の動きが史料で確認できるようになる永禄8年（1565）より以前だと考えられており、「豊臣兄弟！」で描かれたころだったとしても不思議ではない。

そして、この兄弟がすごいのは、天正19年（1591）1月22日に秀長が死去するまで、基本的に二人三脚を続けることができた点である。

弟の秀長に全幅の信頼を寄せた秀吉

秀長は当初は「長秀」と名乗り、その名が史料にはじめて見えるのは天正元年（1573）8月のこと。「木下小一郎」という署名の下に「長秀」という花押が書かれている。そのころ秀吉はすでに苗字を「羽柴」に改めていたが、秀長は「木下」を名乗っている。また、史料から、秀吉との別行動が多く見受けられるので、当初は秀吉の家臣ではなく、信長の直臣だったと思われる。

だが、天正3年（1575）11月には「羽小一郎長秀」という署名が見られ、以後はおおむね秀吉と行動を共にしている。羽柴一門衆の筆頭として、秀吉の右腕になったようだ。天正5年（1577）にはじまった中国地方での毛利との戦いでは、秀吉の本軍とは別の軍を率いて兄の代行者の役割を務めるなど、秀吉はこの弟に全幅の信頼を寄せるようになった。

天正7年（1579）に秀吉は、黒田孝高を激賞して手紙を送っている。そこには「我らおとゝの小一郎めとうせん（自分の弟の小一郎同然だ）」という表現があり、そこからも秀吉が秀長をいかに高く評価していたかがわかる。

秀長の優秀さは、天正10年（1582）6月2日に主君の信長が討たれてから、いっそう際立った。重要局面で秀吉の名代を務めるのは決まって秀長で、天正13年（1585）の四国出兵では、四国に渡らなかった秀吉に代わって総大将を務め、同15年（1587）の九州平定では、秀吉と別動隊の総勢10万の軍勢を率いて、島津氏の両国へ進攻した。

また、こうして従わせた長宗我部氏や島津氏をはじめ、それまで対立していた大名を羽柴政権に従属させる「取次」、および従属状態を維持するための「指南」という役割は、ほとんど秀長に集中した。かつての主君の織田信雄も、徳川家康も、秀長の力で羽柴政権につなぎ止められた、といっても過言ではない。

弟を呼び出して謀殺した信長

秀吉と秀長兄弟に、対立する場面が皆無だったわけではない。たとえば天正16年（1588）末、秀長の家臣の吉川平助による、熊野の材木の不正売買が発覚すると、秀吉は吉川を処刑し、秀長もしばらく秀吉に対面できなくなった。だが、翌年1月中には対面が叶っている。多少の亀裂は生じても、関係修復は早かった。

だが、こうした兄弟関係は、戦国の世においてはむしろ異例だった。試みに、織田信長の兄弟関係を見てみよう。信長は桶狭間合戦の少し前に、血のつながった、母親も一緒の弟に対して、重大な決断を下していた。

天文21年（1552）3月、父の信秀が病死すると、信長が家督を継いだ。しかし、それ以前から、織田弾正忠家（織田の本家筋は大和守家で、弾正忠家は庶家だった）の内部には不穏な動きがあった。信長の弟の信成（諱は信勝、達成、信成と変化するが、ここでは信成に統一する）が台頭し、末森城（名古屋市千種区）を中心に、一定の統治権を発揮していたのである。

家臣団のあいだでも信長と信成をともに立てる体制がとられ、信長が家督を相続してもそれは変わらず、信成は末森城主として周囲の統治を続けた。この状況は、周囲からは織田弾正忠家の内部がバラバラのように映っただろう。

そのころ、鳴海城（名古屋市緑区）を中心とした鳴海領は、今川義元と織田弾正忠家との境目（複数の大名勢力に挟まれ帰属はあいまいで、常に争いの対象になった地域）で、そのころは鳴海領に勢力をもつ国衆（有力な在地領主）の山口氏が仲裁して、義元と織田家は和睦していた。ところが、山口氏がすっかり今川方に付いてしまったのである。

織田弾正忠家内の兄弟対立は、周囲から見れば「付け入る隙」だったということだ。結果として、今川勢はどんどん尾張に侵攻するようになり、ついには主家の織田大和守家も信長に敵対する。

そこで信長は織田大和守を討ち滅ぼすが、今度は弟の信成と彼を担ぐ家臣たち、さらには織田伊勢守家が、信長とあからさまに敵対する。弘治2年（1556）8月には、信長と信成は稲生（名古屋市西区）で戦い、敗北した信成はいったん信長に従順の意を示したものの、結局、対立は解消されなかった。

ついに信長は、永禄元年（1558）11月2日、清洲城に信成を呼び出したうえで、謀殺している。

ちなみに、こうして付け入る隙を見せてしまったため、今川義元の尾張、とりわけ鳴海領への攻勢が激しくなり、ついに義元自身が大軍を率いて尾張に侵攻し、桶狭間合戦へと発展した。

痛ましすぎる兄弟対立の理由

続いては信長の息子たちである。天正10年（1582）6月2日の本能寺の変で信長と嫡男の信忠が殺され、謀反を起こした明智光秀が討たれると、その後の織田政権の運営をめぐって清須会議が開かれた。後継者は数え3歳とはいえ、信忠の嫡男で織田家直系の三法師と決まっていた。では、三法師が成人するまで、信長の次男の信雄と三男の信孝のどちらが暫定的な当主を務めるか。それが争点になったが、信雄は長男に次ぐ次男であることを根拠に、信孝は自分が秀吉と一緒に明智軍と戦ったことを根拠に、まったく譲り合おうとしなかった。

このため政権は、柴田勝家、秀吉、丹羽長秀、池田恒興の4人の話し合いで運営することに決まった。

だが、その後、信孝は合議を得ずに政権を運営する秀吉に反発し、同様の反感をいだいていた柴田勝家と組んで、秀吉との関係を悪化させる。これを受けて秀吉は、三法師の名代としての当主の座に信雄を据える。

織田家の宿老たちが、対立する信長の遺児たちを巻きこんで争った結果、行き着いた先が、天正11年（1583）4月21日の賤ケ岳合戦で、秀吉は勝家に勝利すると、そのまま居城の北庄城（福井市）を攻め、勝家を自刃させた。

この戦いにはまだ先があった。秀吉が勝家に勝利したのを受け、信雄は弟の信孝の領国である美濃（岐阜県南部）に向かい、信孝を岐阜城（岐阜市）に攻めた。そして、信雄は弟を尾張国内海（愛知県美浜町）の大御堂寺に連れていき、信孝はそこで自刃するのである。

織田家は信長も、その息子たちも、なんとも痛ましい兄弟の対立で、秀吉と秀長の兄弟とはまったく違う。最初から在地の領主だった信長は、親類や家臣が多く、「持てる立場」であっただけに対立が生じやすかった。一方、農民出身の秀吉には家臣がおらず、家族も親族も少ない。かぎられた親類衆に頼るしかなかった。その親類が優秀であれば、なおさらだったということだろう。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部