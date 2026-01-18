＜大相撲初場所＞◇七日目◇17日◇東京・両国国技館

【映像】力士が親方にヒップアタック「実際の様子」

前頭十三枚目・翔猿（追手風）と前頭十五枚目・朝紅龍（高砂）の取組で、敗れた翔猿が勢い余って土俵下にぐるり回転しながら落下。審判を務めた親方にヒップアタックしてしまう珍事が発生し、元横綱・若乃花の花田虎上氏も「大丈夫かな？」などと行方に注目した。

翔猿と朝紅龍は立ち合いから激しい突き押し相撲を繰り広げるも、引いてしまった翔猿は朝紅龍の圧力に屈し、後ろへと激しく倒れ込んでしまった。決まり手は押し倒し。朝紅龍は3勝目をあげ、翔猿は6敗目を喫した。

勢い余った翔猿は土俵下へとぐるりと回転しながら落下。その際、審判を務めていた親方にヒップアタックするような格好となってしまい館内は騒然となった。視聴者も「豪快に回転した」などと熱視線を送った。

この様子を受け、解説の元横綱・若乃花の花田虎上氏が「大丈夫かな？」と心配していたが、親方は直後に立ち上がって、再び持ち場に座った。翔猿は取組を待っていた前頭十六枚目・朝乃山（高砂）の肩を借りながら、土俵へと戻った。

また、実況を務めた元NHKの吉田賢アナウンサーが「今場所、翔猿元気ないですね？」と翔猿の状態について聞くと、ABEMAの解説席に初めて座った北陣親方（元遠藤）は「そうですね」と認めつつ、「どこか悪いところはないと思うんですけど、ひとつ、ふたつ勝ってくると、調子がついてくると思います」とコメントしていた。

