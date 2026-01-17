¡ÖÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ¾Ì¿¡¦À¸Â¸Î¨¡¦¸¶°ø¡¦¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Â¼¾å Í§ÂÀ¡ÊÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
2011Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£2013Ç¯Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³ØÆþ¶É¡£À±Áí¹çÉÂ±¡Ç¾Â´Ãæ¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¹ÖºÂ½õ¶µ¡¢ÀÄ¿¹¿·ÅÔ»ÔÉÂ±¡Ç¾¿À·Ð³°²Ê°åÄ¹¤òÎòÇ¤¡£2022Ç¯¤è¤êÅìµþÍ½ËÉ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤È¤·¤ÆÆâ²Ê¼À´µ¤äÇ¾¿À·Ð¼À´µ¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÇÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ç¾¿À·Ð³°²ÊÀìÌç°å¡¢Ç¾Â´ÃæÀìÌç°å¡¢¹³²ÃÎð°å³ØÀìÌç°å¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£
¡ÖÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¡×¤È¤Ï¡©
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë½éÏ·´ü(50Âå～60Âå)¤ËÈ¯¾É¤·¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤ÈÂ¦Æ¬ÍÕ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿À·ÐºÙË¦¤ÎÊÑÀ¡¦Ã¦Íî¤Ë¤è¤ê¡¢¾ï¼±¤ò·ç¤¯¤è¤¦¤Ê°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¤äÌµµ¤ÎÏ¡¦Ìµ´Ø¿´¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¾É¾õ¡¢¸À¸ì¾ã³²¤Ê¤É¤¬¤ß¤é¤ì¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥ÞーÉÂ¤ä²ÃÎðÀÇ§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤È¤³¤È¤Ê¤ê¡¢½é´ü¤Ë¤Ïµ²±¾ã³²¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Þ¤¿Æ°ºî¤Î¤®¤³¤Á¤Ê¤µ(¥Ñー¥¥ó¥½¥Ë¥º¥à)¤ä¶ÚÎÏÄã²¼(±¿Æ°¥Ë¥åー¥í¥ó¾É¾õ)¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¹ÔÆ°¾ã³²·¿Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¡¢°ÕÌ£ÀÇ§ÃÎ¾É¡¢ÈóÎ®ÄªÀ¼º¸ì¤È3¤Ä¤ÎÉÂ·¿¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂ·¿¤´¤È¤Ë¾É¾õ¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ²±¾ã³²¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë°ìÈÌÅª¤ÊÇ§ÃÎ¾É¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤¿Ç§ÃÎ¾É¤Ç¡¢¾É¾õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤º¤ËÀº¿À¼À´µ¤òµ¿¤ï¤ì¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤«¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ¾Ì¿¡¦À¸Â¸Î¨
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¸å¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï¹ÔÆ°¾ã³²·¿¤Ç¤ÏÌó6-9Ç¯¡¢°ÕÌ£ÀÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤ÏÌó12Ç¯¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ê¹Ô¤·¤¿Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤ÏÓë²¼¾ã³²¤ä°ÕÍßÄã²¼¤òÇØ·Ê¤Ë¸íÓëÀÇÙ±ê¤ä¿©»ö¤ÎµñÈÝ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÄã±ÉÍÜ¤Ê¤É¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤ÏÁ°Æ¬ÍÕ¤äÂ¦Æ¬ÍÕ¤Ë¸Â¶É¤·¤¿¿À·ÐºÙË¦¤ÎÃ¦Íî¤¬¤¢¤ê¡¢¿À·ÐºÙË¦¤ËTauÃÁÇò¤äTDP-43¡¢FUS¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤ÊÃÁÇò¼Á¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÉô¤Ë°äÅÁ»Ò¤Î´ØÍ¿¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï²ÈÂ²Îò¤Î¤¢¤ëÎã¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï30-50¡ó¤Ë²ÈÂ²Îò¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°äÅÁ»Ò¤Î°Û¾ï
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤È¤·¤Æ¡¢MAPT°äÅÁ»Ò¡¢GRN°äÅÁ»Ò¡¢C9orf72°äÅÁ»Ò¡¢TARDBP°äÅÁ»Ò¡¢FUS°äÅÁ»Ò¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°äÅÁ»Ò¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TauÃÁÇò¤ò¥³ー¥É¤·¤Æ¤¤¤ëMAPT°äÅÁ»Ò¤Î°Û¾ï¤Ç¤ÏTauÃÁÇò¤¬¡¢¥×¥í¥°¥é¥Ë¥å¥ê¥ó¤ò¥³ー¥É¤·¤Æ¤¤¤ëGRN°äÅÁ»Ò¤ÎÊÑ°Û¤Ç¤ÏTDP-43¤¬ÃßÀÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ê¤É¡¢¤É¤Î°äÅÁ»Ò¤¬ÊÑ°Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¾ÉÇ¯Îð¤ä¼À´µ¤ÎÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§
Á°½Ò¤Î¤È¤ª¤êÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ï°äÅÁ»Ò¤Î´ØÍ¿¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ì±ï¼Ô¤ËÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈ¯ÉÂ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¡½ø¤Ç´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤Ç¤Ï·ò¾ï¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤ÎØí´µÎ¨¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ÎØí´µÎò¤Î¤¢¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡¢°Õ¼±ÁÓ¼º¤òÈ¼¤¦¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤Æ¬Éô³°½ý¤Î·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²Îò¤Î¤¢¤ë¿Í
ËÜË®¤Ç¤Ïµ©¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ï°äÅÁ»Ò¤¬´ØÍ¿¤·¤¦¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ì±ï¼Ô¤ËÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈ¯ÉÂ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¶°ø°äÅÁ»Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤Ç¯Îð¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢È¯¾É¼Ô¤ÎÈ¯ÉÂ»þ´ü¤ÈÆ±»þ´ü¤ËÎà»÷¤·¤¿¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï´ØÏ¢°äÅÁ»Ò¤Î¸¡ºº¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
À¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¤¢¤ë¿Í
ÈîËþ¤ÎÊý¤äÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹â·ì°µ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ÎØí´µÎò¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¹Ô¤¤¡¢ÈîËþ¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¸³è½¬´·¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æ¬Éô¤Î¶¯¤¤ÂÇËÐÎò¤Î¤¢¤ë¿Í
³°½ýÀÇ¾Â»½ý¤ä°Õ¼±¤ò¼º¤¦¤è¤¦¤ÊÆ¬Éô³°½ý¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÇÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ä¥é¥°¥Óー¤Ê¤É¤ÎÆ¬Éô¤ò¶¯ÂÇ¤·¤¦¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ï¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
Â¼¾å Í§ÂÀ¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¿¡Ë°å»Õ
Å¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹ÔÆ°¾ã³²·¿Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤ÏÃ¦ÍÞÀ©¤äÈó¼Ò²ñÅª¹ÔÆ°¡¤¾ïÆ±¹ÔÆ°¡¤¿©¹ÔÆ°°Û¾ï¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤¬¤ß¤é¤ì¡¢¼þ°Ï¤ÎÊý¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²ð½õ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤Ï¤è¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ð¸îÊÝ¸±¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÂµ¤¤òÍý²ò¤·¡¢´µ¼Ô¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´µ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤¿¸ÄÊÌ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ï50Âå～60Âå¤ÈÈæ³ÓÅªÁá´ü¤ËÈ¯¾É¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¹ÔÆ°¤ä¾ïÆ±¹ÔÆ°¤Ê¤É¤¬ÌÜÎ©¤Ä¹ÔÆ°¾ã³²·¿Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤È¿Ê¹ÔÀÇ§ÃÎ¾É¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¹ÔÆ°¾ã³²·¿Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤Ï¡¢·ÚÈÈºá¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢Æ±¤¸Æ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡¢ÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¹ÔÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼þ°Ï¤«¤é¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢²ð½õ¼Ô¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ëÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Í½ËÉË¡¡¢¼£ÎÅË¡¤Ï³ÎÎ©¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¤âÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¼Ò²ñ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤ê¤è¤¤À¸³è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹ÔÆ°¾ã³²·¿Á°Æ¬Â¦Æ¬·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ç¤Ï¡¢ÌäÂê¹ÔÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê²ð½õ¼Ô¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£1¿Í¤ÇÇº¤Þ¤º¤ËÁá¤á¤ËÀìÌç²È¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£
