2026年首都圏中学2月入試の募集が始まった。人気の入試と狙い目の入試はどれか？模擬試験で受験生が選んだ志望先の状況を基に、今回は東京の難関・上位の共学校を中心に26年入試の最終動向を見ていく。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）

2月入試の東京共学校

2月にどの入試を受けるか、併願校選びは慎重に行いたい。今回は2月東京入試の難関・上位校や国公立中高一貫校を主な対象とする。入試の難易度については、四谷大塚「合不合Aライン80偏差値」でランク分けした。難関はAランク（65以上）、上位はBランク（60〜64）、中堅上位はCランク（55〜59）、中堅はDランク（50〜54）、中位はE・Fランク（45〜49・44〜40）、そしてGランク（30台）である。各入試回は入試日［入試名］の形で記した。25年受験者数・実倍率（受験者数÷合格者数）も併記した。

主に11月と12月に実施された四模試の志望者動向から、2026年入試の行方を考える。この合計が30人に満たないような入試回については、変動幅が大きいため、原則として増減の傾向を示すにとどめる。なお、前年同期比での増減がそのまま実際の倍率に跳ね返るわけではない。あくまでも勢いを示すものとして考えたい。

12月の受験者数合計は、全体では0.7％減とほぼ前年並みに戻している。うち男子は1.5％減で女子は0.9％増だった。サピックス（7日実施）の男子は3％減、女子は6.2％減でと難関・上位校離れをうかがわせる。同じ日に実施された首都圏模試は男子3.2％減、女子1.7％減だった。受験に迷いが生じ、諦めかかっている中位校受験生が増えているのかもしれない。日能研（11月30日。前年は12月1日実施）は、男子0.8％・女子3.3％をそれぞれ増やしている。四谷大塚（14日実施）は男子1％減に対して、女子は5.3％増と大きく分かれた。中堅校に挑む女子受験生の意気込みを感じることができるかもしれない。

千葉の難関・上位共学校の2月入試はどうなっているのか。Aランクの2校から見ていこう。渋谷教育学園幕張の約45人を募集する2日［二次］（男子321人・8.9倍、女子153人・ 13.9倍）はいずれも高倍率だが、志望者数は男子が前年並み、女子は1割強の減少となっている。出願期間は1月24日〜27日午後3時と短期間の設定だ。市川は49人を募集する4日［2回］（男子294人・5.8倍、女子215人・6.9倍）で、11月までは1割弱の減少傾向だったものが、12月になると男子は前年並みで女子は増加傾向と勢いを増している。出願期間は1月22日〜2月3日午後5時と前日まで受け付けている。

Bランクで、いずれも20人を入試日前日まで募集する2校はどうか。東邦大学付属東邦の3日［後期］（男子159人・8.8倍、女子138人・6.9倍）は男子が3割半増、女子が2割半増で、11月よりも大きく伸びている。24年が男子202人・20.7倍、女子175人・14.5倍と極めて厳しかったことの反動で、25年が緩和したこともあるのかもしれない。昭和学院秀英の3日［2回］（男子133人・8.9倍、女子156人・17.3倍）と、特に女子は高いハードルだったものの、志望者数は1割半増と微増になっている。

なお、ダイヤモンド社教育情報のX（旧Twitter）やFacebookで入試状況について更新していくので、フォローしていただけると幸いである。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）