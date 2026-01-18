「日本よ、出てこい！」不振の韓国がオーストラリアに劇的勝利！準決勝で“運命の日韓戦”実現に韓メディアは意気軒昂！「失望から巻き返した」【U-23アジア杯】
現地１月17日、サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、U-23韓国代表がオーストラリアと対戦。１−１で迎えた88分にCKから決勝ゴールを奪い、２−１で劇的な勝利を収めた。準決勝では大岩剛監督が率いる日本と対戦する。
グループステージではウズベキスタンに０−２で完敗するなど、調子が上がらず、敗退の危機にあっただけに、難敵撃破に韓国メディアは歓喜。『OSEN』は「『日本よ、出てこい！』韓国、天の恵みでチャンスを掴む。オーストラリアを２−１で破り準決勝進出。運命の日韓戦が実現」と報じた。
一方で、「日本はグループステージを３連勝で、無失点で突破し、準々決勝ではPK戦でヨルダンを破って準決勝に進出した。韓国は再び厳しい試練に直面している」と警戒心を露わにした。
また、『スポーツ京郷』は「U-23韓国代表は、グループステージで失望の結果に終わった後、敗戦を糧にオーストラリア戦で見事に巻き返した。６年ぶりの優勝を夢見る韓国の次の相手は日本だ」と伝えた。
「グループCで１勝１分け１敗（勝点４）で辛くも勝ち上がった韓国は、批判を浴びた。しかし、グループD首位のオーストラリアに勝利したことで、流れは一変した」
「韓国が日本とこの大会で対戦するのは、2022年大会から３回連続となる。過去２回の対戦成績は１勝１敗だ」
事実上の決勝との見方もある日韓戦は、熾烈な一戦となるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」【U-23アジア杯】
グループステージではウズベキスタンに０−２で完敗するなど、調子が上がらず、敗退の危機にあっただけに、難敵撃破に韓国メディアは歓喜。『OSEN』は「『日本よ、出てこい！』韓国、天の恵みでチャンスを掴む。オーストラリアを２−１で破り準決勝進出。運命の日韓戦が実現」と報じた。
また、『スポーツ京郷』は「U-23韓国代表は、グループステージで失望の結果に終わった後、敗戦を糧にオーストラリア戦で見事に巻き返した。６年ぶりの優勝を夢見る韓国の次の相手は日本だ」と伝えた。
「グループCで１勝１分け１敗（勝点４）で辛くも勝ち上がった韓国は、批判を浴びた。しかし、グループD首位のオーストラリアに勝利したことで、流れは一変した」
「韓国が日本とこの大会で対戦するのは、2022年大会から３回連続となる。過去２回の対戦成績は１勝１敗だ」
事実上の決勝との見方もある日韓戦は、熾烈な一戦となるのは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」【U-23アジア杯】