PLAZAで買えるスヌーピーデザインのチョコギフト7選！バレンタインに贈るならどれにする？
ライフスタイルストア「PLAZA(プラザ)」で買える、スヌーピーデザインのチョコを7品ピックアップ！バレンタインデーに向けて、ギフト用・自分用問わず手に入れたい。
■誰にあげてもよろこばれる！相手を選ばない定番
「Morozoff」と「PEANUTS」がコラボした「スヌーピー PEANUTS Morozoff モロゾフ ファンシーチョコレート」(1296円)は、7種類・9個のチョコを詰め合わせたスペシャルなギフト。中身は本格的だけど、スヌーピーのコミックデザインがあしらわれた缶はほどほどにカジュアルで、友だちからちょっと目上の人まで、幅広い相手に渡せそう。
チョコレートが苦手という相手もいるはず。そんな人には「スヌーピー PEANUTS マチ付き フェイスポーチ クッキー」(1210円)がおすすめだ。こちらはスヌーピーのフェイス型ポーチに、ビスケット1袋とココアクッキーが2個入ったセット。ポーチが抜群にかわいいので友だちにも喜ばれるはず！
■PLAZAのド定番「チョコエイド」は3種類から選べるのが魅力
ギフトアイテムとして通年取り扱われているPLAZAの定番は、バレンタインにもぴったり！中にはデザインの異なるパッケージで個装された絆創膏型のチョコが入っている。
食べ終わったら缶を本物の絆創膏入れとして使える「スヌーピー PEANUTS チョコエイド ティンピンク」(745円)はチョコが5つ入り。
持ち歩きの救急ポーチとして使える「スヌーピー PEANUTS チョコエイド ポーチ カラビナ付き」(792円)はチョコが3つ入り。
チョコだけいっぱい欲しい人には7個入りの「スヌーピー PEANUTS チョコエイド バッグ ピンク」(648円)がおすすめ。
■カメラ・写真好き、レトロ好き、クランチチョコ好きも大満足の、技ありチョコ！
レトロなフィルムカメラをモチーフにしたパッケージのチョコは、遊び心たっぷりのギフト商品が得意な「エウレカ」による自信作。スヌーピーのデザインが取り入れられ、さらに魅力が増している。
レンズキャップまで外れる、ユニークなギミックが目を引く「スヌーピー PEANUTS EUREKA エウレカ カメラ缶」(972円)は、まるで本物のカメラみたい！
35ミリフィルムのフィルムケースをイメージした筒缶に、クランチチョコを封じ込めた「スヌーピー PEANUTS EUREKA エウレカ 写真フィルム缶」(972円)は、5缶セット。ばら撒きチョコにもぴったり。
以上のアイテムはPLAZA各店ほか、PLAZAの公式オンラインストアにて取り扱い中。オンラインストアでは一部売り切れのアイテムもあるので早めにチェックを！センスのいいチョコを用意してバレンタインを迎えよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
