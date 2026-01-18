　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※1月9日信用買い残の12月26日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1598銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ 　　　-11,155　　 93,176　　104.08
２．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　-10,836　　 26,407　　　5.81
３．<6740> Ｊディスプレ　　　-9,887　　 19,592　　　1.67
４．<7013> ＩＨＩ 　　　 　　-6,208　　 12,724　　　4.29
５．<7011> 三菱重 　　　 　　-5,140　　 21,133　　　8.92
６．<9432> ＮＴＴ 　　　 　　-3,262　　123,393　　 23.07
７．<8308> りそなＨＤ 　 　　-3,121　　　2,088　　　3.21
８．<7201> 日産自 　　　 　　-2,717　　 25,618　　　3.78
９．<5016> ＪＸ金属 　　 　　-2,514　　 14,502　　 11.08
10．<8411> みずほＦＧ 　 　　-2,005　　　5,240　　　4.26
11．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　-1,653　　　3,195　　　3.16
12．<8058> 三菱商 　　　 　　-1,322　　　3,463　　　2.82
13．<7205> 日野自 　　　 　　-1,250　　　4,550　　 15.65
14．<8473> ＳＢＩ 　　　 　　-1,101　　　8,003　　 21.82
15．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　 　　-1,069　　　5,323　　　4.85
16．<7012> 川重 　　　　 　　　-956　　　2,954　　　5.14
17．<3665> エニグモ 　　 　　　-912　　　1,799　　　2.73
18．<9104> 商船三井 　　 　　　-896　　　3,550　　　8.33
19．<8604> 野村 　　　　 　　　-868　　 10,010　　　6.10
20．<4813> ＡＣＣＥＳＳ　　　　-692　　　1,927　　　5.84
21．<8346> 東邦銀 　　　 　　　-668　　　　532　　　1.13
22．<6178> 日本郵政 　　 　　　-645　　　1,262　　　3.70
23．<6525> コクサイエレ　　　　-644　　　1,243　　　2.24
24．<9424> 日本通信 　　 　　　-576　　　9,364　　 13.58
25．<9101> 郵船 　　　　 　　　-557　　　2,014　　　2.70
26．<8136> サンリオ 　　 　　　-527　　 12,573　　 28.53
27．<6594> ニデック 　　 　　　-525　　 11,385　　 14.43
28．<4676> フジＨＤ 　　 　　　-522　　　　874　　　4.63
29．<9509> 北海電 　　　 　　　-497　　　6,650　　　6.01
30．<2413> エムスリー 　 　　　-495　　　3,519　　 15.93
31．<6361> 荏原 　　　　 　　　-492　　　　614　　　2.44
32．<6330> 東洋エンジ 　 　　　-490　　　2,983　　　0.80
33．<9107> 川崎汽 　　　 　　　-474　　　3,121　　　2.56
34．<4506> 住友ファーマ　　　　-461　　　6,543　　　8.11
35．<2207> ｍｅｉｔｏ 　 　　　-431　　　　622　　 14.18
36．<7936> アシックス 　 　　　-425　　　1,241　　　2.30
37．<6141> ＤＭＧ森精機　　　　-420　　　　992　　　9.20
38．<4063> 信越化 　　　 　　　-417　　　2,394　　　7.59
39．<6315> ＴＯＷＡ 　　 　　　-416　　　4,429　　　6.25
40．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ　　　　-400　　　1,912　　　1.39
41．<8725> ＭＳ＆ＡＤ 　 　　　-385　　　1,746　　　7.19
42．<6146> ディスコ 　　 　　　-380　　　　521　　　0.94
43．<8750> 第一生命ＨＤ　　　　-379　　　2,705　　　3.21
44．<4568> 第一三共 　　 　　　-378　　　4,093　　 59.76
45．<6526> ソシオネクス　　　　-363　　　7,195　　　8.75
46．<8766> 東京海上 　　 　　　-359　　　2,999　　 28.43
47．<7203> トヨタ 　　　 　　　-341　　　7,521　　　1.99
48．<3861> 王子ＨＤ 　　 　　　-302　　　3,135　　 13.18
49．<1414> ショーボンド　　　　-298　　　1,045　　 15.67
50．<8303> ＳＢＩ新生銀　　　　-294　　 11,175　12416.89

株探ニュース