信用残ランキング【買い残減少】 ソニーＦＧ、三菱ＵＦＪ、Ｊディスプレ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※1月9日信用買い残の12月26日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1598銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<8729> ソニーＦＧ -11,155 93,176 104.08
２．<8306> 三菱ＵＦＪ -10,836 26,407 5.81
３．<6740> Ｊディスプレ -9,887 19,592 1.67
４．<7013> ＩＨＩ -6,208 12,724 4.29
５．<7011> 三菱重 -5,140 21,133 8.92
６．<9432> ＮＴＴ -3,262 123,393 23.07
７．<8308> りそなＨＤ -3,121 2,088 3.21
８．<7201> 日産自 -2,717 25,618 3.78
９．<5016> ＪＸ金属 -2,514 14,502 11.08
10．<8411> みずほＦＧ -2,005 5,240 4.26
11．<5411> ＪＦＥ -1,653 3,195 3.16
12．<8058> 三菱商 -1,322 3,463 2.82
13．<7205> 日野自 -1,250 4,550 15.65
14．<8473> ＳＢＩ -1,101 8,003 21.82
15．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ -1,069 5,323 4.85
16．<7012> 川重 -956 2,954 5.14
17．<3665> エニグモ -912 1,799 2.73
18．<9104> 商船三井 -896 3,550 8.33
19．<8604> 野村 -868 10,010 6.10
20．<4813> ＡＣＣＥＳＳ -692 1,927 5.84
21．<8346> 東邦銀 -668 532 1.13
22．<6178> 日本郵政 -645 1,262 3.70
23．<6525> コクサイエレ -644 1,243 2.24
24．<9424> 日本通信 -576 9,364 13.58
25．<9101> 郵船 -557 2,014 2.70
26．<8136> サンリオ -527 12,573 28.53
27．<6594> ニデック -525 11,385 14.43
28．<4676> フジＨＤ -522 874 4.63
29．<9509> 北海電 -497 6,650 6.01
30．<2413> エムスリー -495 3,519 15.93
31．<6361> 荏原 -492 614 2.44
32．<6330> 東洋エンジ -490 2,983 0.80
33．<9107> 川崎汽 -474 3,121 2.56
34．<4506> 住友ファーマ -461 6,543 8.11
35．<2207> ｍｅｉｔｏ -431 622 14.18
36．<7936> アシックス -425 1,241 2.30
37．<6141> ＤＭＧ森精機 -420 992 9.20
38．<4063> 信越化 -417 2,394 7.59
39．<6315> ＴＯＷＡ -416 4,429 6.25
40．<3415> Ｔ－ＢＡＳＥ -400 1,912 1.39
41．<8725> ＭＳ＆ＡＤ -385 1,746 7.19
42．<6146> ディスコ -380 521 0.94
43．<8750> 第一生命ＨＤ -379 2,705 3.21
44．<4568> 第一三共 -378 4,093 59.76
45．<6526> ソシオネクス -363 7,195 8.75
46．<8766> 東京海上 -359 2,999 28.43
47．<7203> トヨタ -341 7,521 1.99
48．<3861> 王子ＨＤ -302 3,135 13.18
49．<1414> ショーボンド -298 1,045 15.67
50．<8303> ＳＢＩ新生銀 -294 11,175 12416.89
株探ニュース