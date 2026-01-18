　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※1月9日信用売り残の12月26日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1598銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<3197> すかいらーく 　　-19,000　　　　513　　　0.69
２．<7532> パンパシＨＤ 　　-10,320　　　1,078　　　4.87
３．<8179> ロイヤルＨＤ　　　-5,679　　　　198　　　0.87
４．<7272> ヤマハ発 　　 　　-4,586　　　　280　　　8.63
５．<4927> ポーラＨＤ 　 　　-4,009　　　　864　　　0.34
６．<9543> 静ガス 　　　 　　-3,677　　　　 23　　　2.68
７．<5301> 東海カーボン　　　-3,633　　　　 50　　 20.45
８．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ　　　-3,482　　　　159　　　6.19
９．<4755> 楽天グループ　　　-3,006　　　3,792　　　2.35
10．<3950> ザ・パック 　 　　-2,258　　　　 50　　　0.55
11．<7751> キヤノン 　　 　　-2,207　　　　151　　 15.05
12．<3097> 物語コーポ 　 　　-2,187　　　　 38　　　5.11
13．<7613> シークス 　　 　　-2,172　　　　 93　　　1.63
14．<1605> ＩＮＰＥＸ 　 　　-2,116　　　　456　　　7.13
15．<4919> ミルボン 　　 　　-2,081　　　　 34　　　1.91
16．<2501> サッポロＨＤ　　　-2,065　　　　764　　　0.65
17．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　-2,054　　　6,645　　　7.12
18．<2914> ＪＴ 　　　　 　　-2,051　　　　407　　　6.01
19．<7984> コクヨ 　　　 　　-2,000　　　　184　　　0.66
20．<4053> サンアスタ 　 　　-1,836　　　　413　　　3.16
21．<6740> Ｊディスプレ　　　-1,659　　 11,704　　　1.67
22．<3405> クラレ 　　　 　　-1,646　　　　147　　　2.99
23．<6592> マブチ 　　　 　　-1,608　　　　105　　　4.74
24．<4680> ラウンドワン　　　-1,576　　　　190　　 20.39
25．<2752> フジオフード　　　-1,551　　　　632　　　0.18
26．<3964> オークネット　　　-1,546　　　　 20　　　2.29
27．<5957> 日東精 　　　 　　-1,541　　　　 69　　　0.86
28．<3028> アルペン 　　 　　-1,499　　　　 26　　　3.38
29．<9672> 東競馬 　　　 　　-1,275　　　　 29　　　1.57
30．<6141> ＤＭＧ森精機　　　-1,240　　　　107　　　9.20
31．<4967> 小林製薬 　　 　　-1,222　　　　 82　　　1.75
32．<9722> 藤田観 　　　 　　-1,194　　　　269　　　0.27
33．<9757> 船井総研ＨＤ　　　-1,193　　　　 57　　　5.81
34．<4922> コーセーＨＤ　　　-1,173　　　　 56　　　4.31
35．<1911> 住友林 　　　 　　-1,154　　　　152　　 22.50
36．<7936> アシックス 　 　　-1,144　　　　540　　　2.30
37．<3105> 日清紡ＨＤ 　 　　-1,132　　　　 47　　　5.90
38．<7128> ユニソルＨＤ　　　-1,088　　　　 30　　　0.72
39．<5108> ブリヂストン　　　-1,077　　　　232　　　3.86
40．<3003> ヒューリック　　　-1,022　　　　649　　　0.77
41．<4848> フルキャスト　　　　-978　　　　 23　　　7.91
42．<6371> 椿本チ 　　　 　　　-919　　　　 43　　　2.10
43．<3196> ホットランド　　　　-899　　　　116　　　0.37
44．<2502> アサヒ 　　　 　　　-897　　　　 79　　 45.61
45．<4633> サカタＩＮＸ　　　　-848　　　　 42　　　2.86
46．<7846> パイロット 　 　　　-839　　　　 27　　　0.63
47．<4826> ＣＩＪ 　　　 　　　-820　　　　156　　　8.83
48．<9416> ビジョン 　　 　　　-800　　　　 55　　 69.80
49．<4326> インテージＨ　　　　-788　　　　 31　　　0.88
50．<3962> チェンジＨＤ　　　　-784　　　　127　　 18.23

