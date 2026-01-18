信用残ランキング【売り残減少】 すかいらーく、パンパシＨＤ、ロイヤルＨＤ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※1月9日信用売り残の12月26日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1598銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<3197> すかいらーく -19,000 513 0.69
２．<7532> パンパシＨＤ -10,320 1,078 4.87
３．<8179> ロイヤルＨＤ -5,679 198 0.87
４．<7272> ヤマハ発 -4,586 280 8.63
５．<4927> ポーラＨＤ -4,009 864 0.34
６．<9543> 静ガス -3,677 23 2.68
７．<5301> 東海カーボン -3,633 50 20.45
８．<2170> ＬＩＮＫ＆Ｍ -3,482 159 6.19
９．<4755> 楽天グループ -3,006 3,792 2.35
10．<3950> ザ・パック -2,258 50 0.55
11．<7751> キヤノン -2,207 151 15.05
12．<3097> 物語コーポ -2,187 38 5.11
13．<7613> シークス -2,172 93 1.63
14．<1605> ＩＮＰＥＸ -2,116 456 7.13
15．<4919> ミルボン -2,081 34 1.91
16．<2501> サッポロＨＤ -2,065 764 0.65
17．<9984> ＳＢＧ -2,054 6,645 7.12
18．<2914> ＪＴ -2,051 407 6.01
19．<7984> コクヨ -2,000 184 0.66
20．<4053> サンアスタ -1,836 413 3.16
21．<6740> Ｊディスプレ -1,659 11,704 1.67
22．<3405> クラレ -1,646 147 2.99
23．<6592> マブチ -1,608 105 4.74
24．<4680> ラウンドワン -1,576 190 20.39
25．<2752> フジオフード -1,551 632 0.18
26．<3964> オークネット -1,546 20 2.29
27．<5957> 日東精 -1,541 69 0.86
28．<3028> アルペン -1,499 26 3.38
29．<9672> 東競馬 -1,275 29 1.57
30．<6141> ＤＭＧ森精機 -1,240 107 9.20
31．<4967> 小林製薬 -1,222 82 1.75
32．<9722> 藤田観 -1,194 269 0.27
33．<9757> 船井総研ＨＤ -1,193 57 5.81
34．<4922> コーセーＨＤ -1,173 56 4.31
35．<1911> 住友林 -1,154 152 22.50
36．<7936> アシックス -1,144 540 2.30
37．<3105> 日清紡ＨＤ -1,132 47 5.90
38．<7128> ユニソルＨＤ -1,088 30 0.72
39．<5108> ブリヂストン -1,077 232 3.86
40．<3003> ヒューリック -1,022 649 0.77
41．<4848> フルキャスト -978 23 7.91
42．<6371> 椿本チ -919 43 2.10
43．<3196> ホットランド -899 116 0.37
44．<2502> アサヒ -897 79 45.61
45．<4633> サカタＩＮＸ -848 42 2.86
46．<7846> パイロット -839 27 0.63
47．<4826> ＣＩＪ -820 156 8.83
48．<9416> ビジョン -800 55 69.80
49．<4326> インテージＨ -788 31 0.88
50．<3962> チェンジＨＤ -784 127 18.23
株探ニュース