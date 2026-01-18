俳優の仲野太賀（32）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は18日、第3話「決戦前夜」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

故郷の中村を後にした小一郎（仲野太賀）藤吉郎（池松壮亮）直（白石聖）の3人は、織田信長（小栗旬）の城下町・清須へ。織田家臣・浅野長勝（宮川一朗太）の元にあいさつに訪れるが、その場で直は長勝の娘・寧々（浜辺美波）の侍女になることが決まる。兄弟の二人三脚の暮らしが始まるが、藤吉郎は小一郎に“ある秘密”の計画を打ち明ける。そして、ついに今川義元（大鶴義丹）の大軍が尾張へ進軍を始める…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公、戦国乱世を舞台に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

徳川家康役の俳優・松下洸平が初登場。大河出演は、2024年「光る君へ」以来2年ぶり2回目となる。

「桶狭間の戦い」（1560年・永禄3年）が迫る。場面写真の松平元康（のちの徳川家康）は「金陀美具足」姿。織田軍に包囲された大高城への兵糧入れの際に着用したとされる。