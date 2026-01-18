プロ野球・阪神の森下翔太選手は、沖縄で自主トレを実施。同じ野球指導専門施設に通うロッテ・西川史礁選手と中日・上林誠知選手とともに練習に励んでいます。

3月のWBCに挑む侍ジャパンメンバーに選出され、シーズンへの影響も気になるところ。12月から始まったという自主トレについては「自分が課題としている目的をひたすらやってるんで、時期が早まっただけでやることとしてはあんまり変わってないです」と明かします。さらに上林選手や西川選手とのトレーニングについては「意思を共有できる仲間がいるので。やっぱり選手同士の感覚というのもすごく大事なので、そういう意味では誠知さんも史礁もそうですけど、いいバッターが隣にいるというのはすごく心強いです」と語りました。

森下選手の今回の自主トレのテーマは「長打力」。昨季は自身初の20本超えで、佐藤輝明選手に次ぐセ・リーグ2位の23HRを放ちましたが「物足りなかった」と振り返ります。個人成績では順位よりも本数にこだわっているそうで「ホームランを打ちたいし、30本は1つの壁であり目標なので。でも30本を目指していたらなかなか上にはいけないと思うので、35本を目標に頑張りたい」と意気込み。期待される打撃タイトルについても「タイトル全部取りたいですけどね、1個には絞りたくないです」と森下選手らしく闘志を燃やしました。

昨季史上最速でのリーグ優勝を果たした阪神ですが、森下選手はチームの連覇にも意気込みます。「優勝を積み重ねた結果で連覇だったり、3連覇というそういうものが見えてくると思うので。2026年のシーズンを1位で終えるというところを意識しながら」と活躍を誓いました。