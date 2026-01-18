女優の上白石萌歌（25）が17日、自身のインスタグラムを更新。姉・上白石萌音（27）の舞台観劇のため、弾丸で韓国に行ったことを明かした。

「姉上の『千と千尋の神隠し』韓国公演をみに、弾丸で韓国へ行ってきました」と報告。「海をこえてあらゆる国をめぐり、各地の熱をめいいっぱい吸い込んだ千尋は、すさまじいパワーを放っていました。とんでもなく千尋で、10歳でしかなくて、さらに血の通ったものになっていて震えた。ひとときも目を離せず、息を呑むように心を奪われ続ける演劇体験。本当に素晴らしい作品をみたときって、心も体もトリップして、なんだかすごく遠い場所にきたような気持ちになるのだな、と感じました」と絶賛。

「演劇っていいなあ。こんなにも夢中になれる作品に出逢わせてくれた姉に感謝です。じぶんの名前を大切にしていたい」とつづった。

「そして公演の合間に、姉と韓国でのたのしいひとときも過ごすことができました」とも。「韓国のプリクラってこんなに進化してるんですね〜！10数年ぶりに姉とプリクラして、美味しいものもたべて、たのしかった ありがとう」と姉とプリクラを楽しむ姿も公開した。

「千と千尋の神隠しをまた浴びに、どこへでもついていきたいです。そしてあねと、いつかふたり旅したいです」とつづった。

この投稿に、萌音も「ありがとうねえーー楽しかったねーーーー」とコメント。フォロワーからも「最高の2人」「素敵な姉妹」「仲良し姉妹」「姉妹のワチャワチャが愛おしすぎます??2人を見てるだけで幸せすぎる」「最高の姉妹だ」などの声が寄せられている。