ジビエ料理店「山里カフェMui」を営む清水潤子さん＝2025年12月、愛知県豊田市

愛知県豊田市の山間部に、県内外から客が集まるジビエ料理店「山里カフェMui」がある。店を営む清水潤子さん（54）は料理人であると同時にイノシシなどを狩る猟師でもあり、二つの立場で動物の死と向き合う。「命の大切さに感謝をしながら」。シカに襲われた経験を胸に、農作物被害の減少と犠牲を無駄にしないことの両立を図っている。

いろりなど昭和の家を思わせる店内。命について考えてもらうため、シカやハクビシンといった動物の剥製を並べている。料理にはイノシシやシカなどの他に、アナグマのような農作物を荒らす小動物も用いる。（共同通信＝木村海里）

ランチを食べていた会社員近藤南帆さん（23）は「臭みがあるというイメージと違い、とても食べやすかった。肉が軟らかい」と笑顔で話した。

新潟県長岡市出身の清水さんは以前、三重県内で介護職として働いていたが、がんと診断されたことをきっかけに、通院のため愛知県刈谷市へ移住。「自然に触れたら症状が良くなるかもしれない」と、新聞に載っていた米作り体験に夫らと参加した。

そこで知り合った人に、豊田市内での米作りに誘われて行ってみると、ある日の農作業中、目の前をイノシシが通り過ぎた。すると、地元の男性が「誰か捕ってくれや」とつぶやいた。

イノシシが畑を荒らす話は何度も聞いたことがあったが、実際に目撃した時、男性の言葉がふと自分に向けられたように感じたという。「自分がしなきゃ」と決意した清水さんは、狩猟のための免許を取得した。

わなにかかり、解体したイノシシの肉はかなりの量に。駆除が続くと、食べきれない。捨てるのはもったいないと感じ「みんなで食べる場所を」との思いで2017年、店をオープンした。

忘れられない出来事がある。駆除を始めて間もないころ、シカがわなにかかった。ただ猟銃が壊れたため、角をつかんでナイフで刺そうとした瞬間、シカが馬乗りに。脚にけがを負った。

「人間の都合で命を奪っている」と語る清水さん。この日のことを忘れないようにするため、傷を見ながら「命を軽んじてはいけない」と心に誓っている。