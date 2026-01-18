フリースタイルスキー・モーグルのワールドカップ第5戦が現地時間16日、米・ウオータービルバレーリゾートで行われ、2022年北京五輪銅メダルの堀島行真選手が優勝。今季2勝目を飾りました。

前日が悪天候で競技が中止となり、この日に繰り越されて開催。予選もトップで決勝1本目で83.71点で首位に立つと、上位6人で争う2本目で85.56点をたたき出し、最後までトップの座を譲らず優勝しました。堀島選手はこれでW杯通算24勝目。ミラノ・コルティナ五輪前最後のW杯で結果を出しました。また3位には平山将大選手が入り、自身初のW杯表彰台となりました。

競技後、堀島選手は「滑りやすいコースだったのでとても厳しいコンディションでした。トップエアでダブルフルができなかった。ファイナル1とファイナル2はとても不安でした」と滑る前の心境を明かしました。

また堀島選手は、五輪出場をかけた争いの厳しさにも触れ、「僕がオリンピックの出場資格をとる条件は80点だった。そしてもし僕がそれを上回ったら、チームメートの将大(今大会3位の平山)がオリンピックの資格を失うから複雑な感情だった」と語りました。